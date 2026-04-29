Buckelwal Timmy auf dem Weg in die Nordsee – Hoffnung und Zweifel

Der gestrandete Buckelwal Timmy wurde erfolgreich auf eine Barge verladen und befindet sich auf dem Weg in die Nordsee. Trotz der Rettungsaktion bestehen weiterhin Zweifel an seinem langfristigen Überleben.

Der Buckelwal Timmy befindet sich auf dem Weg in die Nordsee , eine Reise, die voraussichtlich etwa drei Tage dauern wird. Die Situation um Timmy war zuvor kritisch, und einige Experten hatten bereits die Hoffnung aufgegeben, ihn zu retten.

Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass sein Zustand zu schlecht sei, um die Reise in die Nordsee zu überstehen und schlugen vor, ihn in der Wismarer Bucht zu belassen. Doch am Dienstag kam es zu einer überraschenden Wendung: Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelang es Timmy, in eine vorbereitete Barge zu schwimmen, die ihn nun in die Nordsee transportiert, um weitere Strandungen zu verhindern. Die Barge, gezogen von einem Schlepper, hat mittlerweile dänische Gewässer erreicht.

Laut Medienberichten hat die Fortuna B den Schlepper Robin Hood abgelöst, da sie besser für die Fahrt auf hoher See geeignet ist. Das Ziel ist ein Hafen an der Nordspitze Dänemarks, von wo aus Timmy in den offenen Atlantik gebracht werden soll. Der genaue Ort seiner Freilassung wird geheim gehalten, um ihn vor unnötiger Störung zu schützen. Es wurde bereits eine Herde von Buckelwalen lokalisiert, zu der sich Timmy nach seiner Freilassung anschließen könnte.

Um seine Bewegungen zu verfolgen, wurde Timmy mit einem Peilsender ausgestattet. Die Reise ist jedoch nicht nur ein Transport, sondern auch eine Art Rehabilitation für Timmy. Nach 28 Tagen im flachen Wasser der Bucht besteht die Sorge, dass seine Muskeln geschwächt sind und er möglicherweise Schwierigkeiten beim Schwimmen hat. Daher soll er während der Reise seine Schwimmfähigkeit wiedererlangen und seine Muskeln aktivieren.

Die Frage, ob Timmy während der Reise gefüttert wird, ist noch offen. Fest steht jedoch, dass er in Norddänemark eine kurze Pause einlegen wird, um seinen Gesundheitszustand erneut zu überprüfen, bevor er sich auf die letzte Etappe in den Atlantik begibt. Die erfolgreiche Verladung Timmys auf die Barge hat bei vielen Fachleuten und Tierschützern Freude ausgelöst.

Allerdings ist die Prognose für Timmys langfristiges Überleben im Ozean eher pessimistisch. Experten der Internationalen Walfangkommission (IWC) äußerten Bedenken, dass der Wal bereits schwer geschädigt sei und selbst in tieferem Wasser kaum überleben könne. Sie sehen die Transportmaßnahmen als eine zusätzliche Belastung für das bereits geschwächte Tier und bezweifeln, dass sie ihm letztendlich helfen werden. Die Situation hat in Deutschland eine breite öffentliche Diskussion ausgelöst.

Während die Politik sich von Influencern und Aktivisten beeinflussen lässt, beobachten die Einheimischen das Geschehen oft mit Skepsis. Der Zustand des gestrandeten Wals ist kritisch: Er leidet unter dem Gewicht seines Körpers und den Auswirkungen der Strandung. Obwohl er noch atmet, ist sein Zustand ernst. Die Rettungsaktion, die stundenlange Versuche beinhaltete, den Wal mit Gurten durch flaches Wasser zu ziehen, war emotional und kräftezehrend.

Die Frage, ob Timmy die Reise überleben kann, bleibt offen und beschäftigt die Öffentlichkeit





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