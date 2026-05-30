Buckelwal soll an Land gezogen und untersucht werden

Der Kadaver des Buckelwals 'Timmy' soll an Land gezogen und untersucht werden. Der Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen kritisiert den früheren Rettungsversuch und sagt, dass das Tier schwer krank und dem Aktion unnötiger Stress und Leid entstanden seien.

Der Kadaver des Buckelwal s " Timmy " soll an Land gezogen und untersucht werden. Der Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen kritisiert den früheren Rettungsversuch , da das Tier schwer krank und der Aktion unnötiger Stress und Leid entstanden seien.

Bei der Obduktion soll geklärt werden, woran der Wal starb. Experten suchen nach Spuren von Fischernetzen oder Plastik. Der Kadaver des Wals liegt seit Wochen vor der dänischen Insel Anholt und müffelt gewaltig. Der Transportversuch scheiterte und nun soll das Tier direkt am Strand untersucht werden.

Der Forscher nimmt an, dass das Tier von vornherein keine Chance hatte und dass der Rettungsversuch "reine Tierquälerei" war. Der Wal hatte an der deutschen Ostseeküste immer wieder Flachwasserbereiche aufgesucht und war mehrfach erst weitergezogen, nachdem sich Menschen genähert hatten. Die Einheimischen auf der Insel Anholt wundern sich über das Vorgehen und denken, dass der Kadaver ein Problem für die Sommergäste und den Campingplatz darstellt.

Die Umweltbehörde warnt Badegäste davor, sich dem verwesenden Wal zu nähern, da die Ansteckungsgefahr zu gross ist. Wenn die Arbeiten an dem Tier beginnen, soll der Strand abgesperrt werden. Tierärzte, Behördenvertreter und Experten werden nach Resten von Fischernetzen und Plastik im Darm und in der Speiseröhre des Tiers suchen. Der Experte von der Uni Aarhus sagt, dass bei vier der letzten sechs gestrandeten Buckelwale in Dänemark Fischernetze nachweislich eine Rolle bei ihrem Tod gespielt haben





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