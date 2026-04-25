Buckelwal-Rettung: Behörden zögern, Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Rettung des gestrandeten Buckelwals vor Poel steht auf der Kippe. Behörden genehmigen Rettungskonzept noch nicht, während Helfer einen riesigen Lastkahn vorbereiten, um das Tier in die Nordsee zu bringen.

Die Bemühungen um die Rettung des gestrandeten Buckelwal s vor der Ostsee insel Poel intensivieren sich, doch die finale Genehmigung der Behörden steht noch aus. Die Helfer arbeiten fieberhaft daran, den riesigen Meeressäuger in einen speziell vorbereiteten Lastkahn zu lotsen, der ihn anschließend in Richtung Nordsee transportieren soll.

Trotz intensiver Vorbereitungen und der Fertigstellung einer über 100 Meter langen Rinne vom Liegeplatz des Wals zum tieferen Fahrwasser, bestehen weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich des genauen Ablaufs und des Zeitplans der Operation. Die Behörden äußerten am Abend Bedenken hinsichtlich des Rettungskonzepts und forderten weitere Klärungen, bevor sie endgültig grünes Licht geben können. Ein Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommerns betonte, dass noch offene Fragen beantwortet werden müssen, um das Wohl des Tieres zu gewährleisten.

Der Plan sieht vor, dass der Wal entweder selbstständig in den 50 mal 30 Meter großen, wassergefüllten Lastkahn schwimmt, der am Fahrwasser wartet, oder behutsam mit Hilfe von weichen Schlingen hineinbugsiert wird. Die Tierärztin der privaten Rettungsinitiative, Kirsten Tönnies, räumte ein, dass die Ankunft des Transportkahns sich verzögern wird, nannte aber keinen konkreten Zeitpunkt.

Die Verwendung von Gurten zur Bewegung des Wals war in der Vergangenheit von den Behörden abgelehnt worden, da dies als zu belastend für das Tier angesehen wurde. Die Helfer hoffen nun, dass der Wal durch die geöffnete Klappe am Heck des Kahns motiviert wird, selbstständig einzuschwimmen. Parallel dazu werden Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass der Wal bei einem möglichen erneuten Ausbruch in flacheres Wasser gelangt. Dazu sollen große Sandsäcke, sogenannte Big Bags, als Barriere im Wasser platziert werden.

Zwei Lastwagenladungen dieser Sandsäcke wurden bereits am Freitag in den Hafen von Kirchdorf auf Poel geliefert. Die Situation wird zusätzlich durch die vorhergesagte Gezeitenlage am Sonntagmittag erschwert. Es wird ein deutlich steigender Wasserstand erwartet, der die Bedingungen ähnlich wie am Montag gestalten könnte, als der Wal nach rund drei Wochen Liegezeit von selbst losschwamm. Umweltminister Till Backhaus wies darauf hin, dass es durchaus möglich ist, dass sich der Wal erneut selbstständig befreit.

Um dies zu verhindern und eine erneute Strandung zu vermeiden, sollen die Big Bags als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme dienen. Die Helfer stehen unter enormem Druck, eine Lösung zu finden, die sowohl die Sicherheit des Wals gewährleistet als auch die komplexen logistischen Herausforderungen bewältigt. Die Koordination zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien – Behörden, Tierärzten, Baggerunternehmen und freiwilligen Helfern – ist entscheidend für den Erfolg der Rettungsaktion.

Die nächsten Stunden werden zeigen, ob die offenen Fragen geklärt werden können und ob der Wal erfolgreich in Richtung Nordsee transportiert werden kann. Die gesamte Operation ist ein Wettlauf gegen die Zeit, um dem Tier eine Chance auf ein Überleben in seinem natürlichen Lebensraum zu geben. Die Situation bleibt angespannt und erfordert weiterhin höchste Aufmerksamkeit und Einsatzbereitschaft aller Beteiligten. Die Hoffnung auf eine positive Wendung in dieser dramatischen Rettungsaktion ist jedoch weiterhin lebendig





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