Buckelwal in der Ostsee: Ungewisse Zukunft für das kranke Tier

Die Lage des Buckelwals vor der Ostseeküste bleibt kritisch. Experten untersuchen den Zustand des verletzten Tiers, während die Hoffnung auf eine Rettung schwindet. Am Nachmittag werden weitere Ergebnisse erwartet.

Wie geht es dem erkrankten Buckelwal an der Ostsee küste? Die Situation bleibt weiterhin ungewiss, doch am Nachmittag könnten auf der Insel Poel weitere Erkenntnisse präsentiert werden. Ein Expertenteam hat sich am Vormittag erneut mit einem Schlauchboot dem Wal genähert, um sich ein aktuelles Bild zu verschaffen, so ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums.

Taucher untersuchten die Lage und Position des Tieres, um Veränderungen festzustellen oder ob es tiefer in den Ostseeboden eingesunken ist. Nach derzeitigem Stand ist der Meeressäuger krank und verletzt. Genaue Informationen sollen am Nachmittag auf der Insel Poel öffentlich gemacht werden. Neben Wissenschaftlern vom Deutschen Meeresmuseum und dem Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung wird auch Umweltminister Till Backhaus (SPD) erwartet.\Ein Gutachten von Meeresbiologen und Tierärzten soll Aufschluss über den Gesamtzustand und die Überlebenschance des Wals geben. Unterwasser- und Drohnenaufnahmen wurden ausgewertet, wie der Sprecher weiter ausführte. Minister Backhaus hatte am Montag angekündigt, basierend auf dem Gutachten über die nächsten Schritte zu entscheiden. Ein möglicher Rettungsversuch mit einem Katamaran, der in Dänemark verfügbar ist und das 12 Tonnen schwere Tier mit Gurten heben und transportieren könnte, steht ebenfalls im Raum. Backhaus betonte jedoch, dass derzeit kein Wissenschaftler oder Tierarzt zu einer solchen Maßnahme rate, da dies das Tier unnötigen Qualen aussetzen würde. Der Wal leidet unter Hautproblemen, die durch den geringen Salzgehalt der Ostsee verursacht werden. Verletzungen, vermutlich durch Schiffsschrauben, wurden festgestellt, ebenso Abdrücke, die möglicherweise von einem Netz stammen. Aufgrund seines Gewichts ist der Wal im Meeresgrund versunken. Die Wasserstände in der Bucht haben sich zwischenzeitlich erhöht, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte.\Tom Bär vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund erklärt, dass die Hauptursachen für das Sterben von Walen am Strand Lagebedingte Schäden, Überhitzung und Vorschädigungen sind. Große Wale erleiden durch die Kompression insbesondere in der Lunge Schäden, da sie ihr Körpergewicht normalerweise nicht tragen müssen. Der Sterbeprozess kann sich über mehrere Tage erstrecken, wobei der Druck des eigenen Körpergewichts die Organe zunehmend schädigt, so die Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt von der Organisation Whale and Dolphin Conservation. Dies führt schließlich zu Kreislaufkollaps und Organversagen. Nach dem Tod fehlt die Atmung für etwa eine Stunde. Wenige Tage nach dem Tod blähen Gase den Kadaver auf und verursachen Verwesungsgerüche. Auf hoher See sinken Wale nach dem Tod auf den Meeresgrund und dienen dort als wichtige Nahrungsquelle für viele Arten und binden langfristig Kohlenstoff. Die Hoffnung auf eine Rettung des Wals, der in der Online-Welt emotional viel bewegt hat, scheint nun gering. Experten haben verkündet, dass der Wal sterben wird. Es wird im Video erklärt, warum der Buckelwal so viel Mitgefühl ausgelöst hat





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