Buckelwal in der Nordsee freigesetzt – Zukunft ungewiss

Der aus der Ostsee geborgene Buckelwal wurde in der Nordsee freigelassen. Experten sind jedoch skeptisch, ob das geschwächte Tier überleben wird. Ein GPS-Sender soll seine Bewegungen verfolgen.

Der geborgene Buckelwal aus der Ostsee wurde in der Nordsee freigesetzt. Nach Angaben der Privatinitiative, die die Bergung und den Transport organisierte, und bestätigenden Bildern des Livestream-Anbieters News5, befand sich der Wal gegen 9 Uhr morgens nicht mehr auf dem Lastkahn.

Der Konvoi hatte sich zu diesem Zeitpunkt etwa 70 Kilometer von der dänischen Hafenstadt Skagen entfernt im Skagerrak befunden. Auf Drohnenaufnahmen von News5 war zeitweise ein Wal im Wasser zu sehen, jedoch konnte nicht zweifelsfrei bestätigt werden, ob es sich tatsächlich um das freigelassene Tier handelte. Vor der Freilassung wurde dem Wal ein GPS-Sender angebracht, um seine zukünftige Position verfolgen zu können. Ob der Sender funktioniert und Daten liefert, ist derzeit noch unklar.

Es liegen keine Informationen über den Gesundheitszustand des Wals oder die genaue Art und Weise seiner Freilassung vor. Berichten zufolge tauchte der Wal nach der Freilassung neben dem Schlepper 'Fortuna B' auf und stieß eine Fontäne aus, bevor er wieder abtauchte. Er änderte jedoch seinen Kurs etwa 20 Kilometer vom nördlichsten Punkt Dänemarks entfernt, in der Region, wo das Kattegat und das Skagerrak zusammenfließen und den Eingang zur Nordsee bilden. In diesem Gebiet herrschte stundenlang starker Seegang.

Am Nachmittag wurde das Absperrnetz an der Rückseite des Lastkahns in ruhigerem Wasser der Ostsee entfernt. Der Wasserstand in der Barge veränderte sich zunächst nicht, und der Wal verließ den Lastkahn über viele Stunden nicht. Der vier bis sechs Jahre alte Walbulle wurde erstmals Anfang März in der Ostsee gesichtet und verbrachte in den folgenden rund 60 Tagen etwa zwei Drittel der Zeit in flachen Küstengewässern. Am Dienstag wurde er vor der Insel Poel auf einen Lastkahn verladen.

Die Frage, ob der Wal nach der langen Liegezeit noch normal schwimmen und tauchen kann, ist jedoch offen. Walforscher und Meeresbiologe Fabian Ritter äußerte Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit, sich selbstständig zu versorgen, insbesondere aufgrund von Netzteilen, die in seinem Maul gefunden wurden. Der Wal scheint alles andere als fit zu sein.

Die Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) betont, dass eine Rettung erst dann vollzogen ist, wenn sich der Wal im Nordatlantik etabliert hat, sich seine Haut erholt hat, er wieder selbstständig Nahrung sucht und zunimmt und seinem natürlichen Verhalten nachgeht. Experten, darunter WDC und die Internationale Walfangkommission (IWC), schätzen die langfristigen Überlebenschancen des Wals als gering ein. Ohne einen funktionierenden Sender könnte ein unbemerktes Verenden des geschwächten Tieres innerhalb weniger Tage oder Wochen nach der Freilassung drohen.

Die Informationen über den Standort des Wals werden nur den Mitgliedern der Privatinitiative und dem Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern zugänglich sein. Experten warnen, dass das geschwächte Tier möglicherweise wieder zur Küste schwimmen könnte, da Wale bei Erschöpfung oft flache Küstengewässer aufsuchen. Das dänische Umweltministerium teilte mit, dass gestrandete Meeressäugetiere grundsätzlich nicht gerettet werden, da Strandungen ein natürliches Phänomen seien und menschliches Eingreifen vermieden werden sollte.

Ein erfolgreicher Rettungsversuch würde sich daran zeigen, dass der Buckelwal in den kommenden Jahren in seinen Nahrungs- und Paarungsgebieten gesichtet und eindeutig identifiziert wird. Dies wäre ein Zeichen dafür, dass er seinem natürlichen Verhalten nachgeht. Die Situation bleibt kritisch, und die Zukunft des Wals ist ungewiss. Die Überwachung seiner Bewegungen und seines Gesundheitszustands wird entscheidend sein, um seine Überlebenschancen besser einschätzen zu können.

Die Herausforderungen sind groß, und es bleibt abzuwarten, ob der Wal sich langfristig im Nordatlantik etablieren kann





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