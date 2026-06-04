Bücher zur Aufklärung über Sexualität und Selbstbefriedigung für Kinder und Jugendliche

Es gibt Bücher, die Eltern und Kinder bei der Aufklärung über Sexualität und Selbstbefriedigung unterstützen. Die Bücher sind geeignet für Vorschulkinder, Primarschulkinder und Teenager.

Es gibt Bücher, die Eltern und Kinder bei der Aufklärung über Sexualität und Selbstbefriedigung unterstützen. Vorschulkinder können sich mit ' Lina , die Entdeckerin' und 'Bruno will hoch hinaus' auseinandersetzen.

Diese Bilderbücher erläutern die eigenen Körper und beantworten Fragen zu Selbstbefriedigung. Die Bücher 'Klär mich auf' und 'Peinlich war gestern!

' sind für Primarschulkinder geeignet. 'Klär mich auf' beantwortet Fragen zu biologischen Fakten und emotionalen Aspekten, während 'Peinlich war gestern! ' humorvoll und zugänglich Themen wie Liebe, Geschlechtsverkehr und Verhütung anspricht. Für Teenager gibt es Bücher wie 'Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*?

' und 'Fucking, fucking schön'. 'Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*? ' erklärt die Vielseitigkeit sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten, während 'Fucking, fucking schön' Geschichten über die ersten sexuellen Erfahrungen von Jugendlichen erzählt





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