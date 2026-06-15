BSC 54 Baden gewinnt historisch den Euro Winners Cup: Erster europäischer Titel für die Region

Das Badener Beachsoccer-Team BSC 54 sichert sich durch einen 6:4-Finalsieg über Minsk den Euro Winners Cup 2026 und schreibt damit Aargauer Sportgeschichte. Das Team, finanziert durch Crowdfunding und angeführt von Nati-Star Glenn Hodel, dominiert das Turnier und feiert den größten Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte.

In einer historischen Leistung hat das Beachsoccer -Team BSC 54 aus Baden am Sonntagabend in Nazaré , Portugal, den Euro Winners Cup 2026 gewonnen, die Champions League des Beachsoccer s.

Dies markiert den ersten Titel einer Badener Mannschaft auf europäischer Ebene überhaupt. Der Erfolg war dabei keineswegs sicher, mussten die finanziellen Mittel für die Teilnahme erst durch Crowdfunding gesichert werden. Der Schlüsselspieler und Nati-Superstar Glenn Hodel beschreibt seine Emotionen als "unbeschreiblich" und "unfassbar". Das Team, dessen Kern aus regionalen Spielern besteht, darunter Weltstar Noel Ott und weitere Aargauer wie Tobias Steinemann, setzte sich im Finale mit 6:4 gegen den favorisierten belarussischen Vertreter Minsk durch.

Hodel und Steinemann erzielten je zwei Treffer. Die Badener dominierten das Turnier überzeugend, spielten nach Aussage von Hodel "von allen Teams den besten Beachsoccer" und bewiesen außergewöhnlichen Teamgeist. Bereits in der Schweizer Meisterschaft hatte der BSC 54 zuvor das Double aus Meisterschaft und Cup gewonnen. Gegründet vor nur fünf Jahren, katapultiert sich der Verein mit diesem Triumph an die Spitze des europäischen Beachsoccers.

Für Baden, eine Region, die im traditionellen Mannschaftssport meist in unteren Ligen vertreten ist, stellt dieser Sieg eine absolute Sensation dar. Der letzte vergleichbare Erfolg einer Aargauer Mannschaft auf internationalem Parkett liegt über 25 Jahre zurück, als die Faustballer des STV Full Reuenthal 1995 Weltpokal-Silber gewannen. Nun folgt die Feier des Champions-League-Titels, bevor das Team ab dem 13. August im heimischen Baden beim Finalturnier der Swiss Beach Soccer League antritt.

Zusätzlich erhielt Glenn Hodel eine besondere persönliche Auszeichnung: In Spanien wurde ihm die Trophäe für das weltweit schönste Beachsoccer-Tor des Jahres überreicht, das er durch ein Publikumsvoting gewann





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