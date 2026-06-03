Brutaler Vierfachmord an ausländischen Arbeitern in Italien wirft Fragen auf

Eine brutale Tat an einer Tankstelle in Süditalien hat das Land erschüttert. Vier ausländische Arbeiter wurden getötet, der Überlebende berichtet von systematischer Lohnverweigerung und täglichen Drohungen. Die Arbeitsbedingungen in der italienischen Landwirtschaft stehen nun im Fokus.

Eine brutale Tat erschüttert Italien: Vier ausländische Arbeiter wurden an einer Tankstelle in Süditalien getötet. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft des Landes.

Der einzige Überlebende berichtet von systematischer Lohnverweigerung und täglichen Drohungen. Schätzungsweise 200.000 Menschen arbeiten in Italiens Landwirtschaft unter sklavereiähnlichen Bedingungen. Bestseller-Autor Saviano macht große Einzelhandelsketten für das ausbeuterische System mitverantwortlich





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Vierfachmord Arbeitsbedingungen Landwirtschaft Italien Ausbeutung

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