Brunold scheidet aus, Rune feiert Comeback-Sieg in Basel

Mika Brunold verloren 3:6, 1:6 gegen Nuno Borges, während Holger Rune sein Comeback mit einem 6:4, 6:7, 7:6-Sieg über Quentin Halys krönte. Die Swiss Indoors in Basel gehen weiter mit spannenden Matches.

Der erste von fünf Schweizern im Hauptfeld der Swiss Indoors in Basel ist ausgeschieden. Mika Brunold (ATP 191) verlor gegen den Portugiesen Nuno Borges (ATP 53) klar 3:6, 1:6.

Der 22-jährige Baselbieter, der als Lucky Loser ins Turnier gekommen war, konnte nur ganz zu Beginn mithalten, als er schnell 2:0 in Führung ging. Danach war der Portugiese zu solide und gewann auf dem Nebenplatz der St. Jakobshalle in nur 62 Minuten. Positives Fazit trotz Niederlage "Es war ein schwerer Match, physisch war ich nicht topfit. Ich hatte einen Gegner, der sehr griffig war und wenig Fehler gemacht hat.

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Brunold zahlt Lehrgeld im Hauptfeld

Es war trotzdem ein cooles Erlebnis", bilanzierte Brunold nach der Partie. In den letzten Wochen hatte sich Brunold gut in Form gezeigt und unter anderem zwei Challenger-Turniere gewonnen. Er ist mittlerweile der zweitbeste Schweizer im ATP-Ranking hinter Stan Wawrinka. In seinem ersten Spiel im Hauptfeld auf der ATP Tour musste er aber Lehrgeld bezahlen.

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Rune mit lang ersehntem Erfolgserlebnis Holger Runes Rückkehr nach Basel verlief erfolgreich. Der Däne setzte mit dem Sieg über Quentin Halys einer über einjährigen Leidenszeit ein Ende. Im Oktober 2025 hatte er sich beim Turnier in Stockholm unmittelbar vor den Swiss Indoors die Achillessehne gerissen. Erst im September meldete er sich im Davis Cup zurück.

Rune beendet Leidenszeit mit Sieg

Auf ATP-Level war er in Tokio und Schanghai zuletzt jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Nun durfte die ehemalige Nummer 4 der Welt erstmals wieder jubeln. Beim 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) über den Franzosen Halys (ATP 45) wehrte Rune (ATP 1202) im Entscheidungssatz fünf Breakchancen ab und behielt schliesslich im Tiebreak die Oberhand. Im Achtelfinal trifft er auf Hubert Hurkacz (POL) oder Zizou Bergs (BEL). ATP Basel