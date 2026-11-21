Bruno Bötschi blickt auf fast ein Jahrzehnt Interviews zurück. Der Journalist offenbart seine Technik, die Rolle von KI bei Legasthenie und unvergessliche Gesprächspartner.

Der Schweizer Journalist Bruno Bötschi hat in den letzten knapp zehn Jahren ein einzigartiges Interviewformat etabliert. Mit seiner Sendung "Bötschi fragt" hat er unzählige Prominente, Musiker, Sportstars und Politikerinnen zu Gesprächen eingeladen. Diese haben oft tiefe Einblicke in das Leben der Gäste ermöglicht. Nun blickt der 48-jährige Medienschaffende auf seine Karriere zurück und teilt ausgewählte Erfahrungen. Er erläutert, welche Begegnungen ihn emotional am meisten berührt haben und welche Interviewpartnern ihm den Prozess besonders erschwerten.

Interviewstrategie und emotionale Nähe zu Gästen

Die Konversation mit Bruno Bötschi selbst folgt seiner bekannten Methodik: Er stellt dem Journalisten zahlreiche Fragen, auf die dieser möglichst schnell und knapp antworten soll. Dieser Mechanismus spiegelt genau das wider, was er bei seinen prominenten Gästen sucht. Er betont, dass ihm Interviews wichtig sind, weil sie ihn sehr nah an die Personen heranbringen. Er könne den Gast quasi "auf den Zahn fühlen" und hoffe dabei auf spannende, ungeschönte Antworten. Dabei ist ihm wichtig klarzustellen, dass sein Spektrum nicht nur auf reine Prominente beschränkt ist. Ihm wird manchmal vorgeworfen, er fokussiere sich ausschließlich auf Stars, doch er hat auch Sportlerinnen, Sportler und selbst einen Gärtner interviewt.

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Legasthenie als Herausforderung im Journalismus

Ein zentraler Aspekt in der Karriere von Bruno Bötschi ist seine lebenslange Diagnose Legasthenie. Er erklärt offen, dass er keine klassischen Porträts schreiben kann, da er immense Schwierigkeiten hat, Sätze kohärent zusammenzufügen. Während ein Interview ihm ermöglicht, sich in eine Person hineinzufühlen und viel zu recherchieren, bleibt das reine Schreiben für ihn eine Qual. Er beschreibt sich nicht als extremen Legastheniker, gibt aber zu, dass die Grammatik ihm oft schwerfällt. Besonders die Kommasetzung war für ihn historisch betrachtet ein Albtraum. In einem einzigen Diktat soll er einmal 24 Fehler gemacht haben, davon waren 17 reine Kommafehler. Dies passierte selbst dann, wenn die Kommasetzung angesagt wurde. Auch die Verwechslung von B und D oder die Regeln für "das" und "dass" blieben lange Zeit rätselhaft.

Rolle der Technologie und KI-Unterstützung

Trotz dieser Schwierigkeiten führte sein Weg in den Journalismus über die Liebe zur Sprache. Bereits während seiner kaufmännischen Lehre begann er, über sportliche Anlässe zu schreiben und seine Texte an Zeitungen zu senden. Das Erscheinen seiner Artikel feierte er als wunderschönes Erlebnis. Heute hat sich die Technik gewandelt. Bruno Bötschi setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz, um seine Texte zu fertigen. Er gibt zu, dass ihm ChatGPT bei der Formulierung und Korrekthilfe sehr behilflich ist. Er kennt seine eigenen Schwächen genau und nutzt die Technologie, um diese Lücken zu schließen. Dies hat auch die Akzeptanz seiner Arbeit erhöht, obwohl seine Interviews oft als zu lang kritisiert werden. Die hohe Lesezeit der Artikel zeigt jedoch, dass das Format beim Publikum ankommt.

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Berichteter Tiefpunkt und persönliche Resonanz

Ein besonders bewegendes Gespräch führte Bruno Bötschi während der Corona-Pandemie. Da er seine Gäste nicht physisch treffen konnte, führte er das Interview am Telefon. Er berichtet, dass er den anderen Teil des Gesprächs nicht kannte und nicht sehen konnte. Dies machte die Kommunikation zunächst schwierig. Dennoch verlief das Gespräch unglaublich gut und zählt für ihn zu den besten, die je veröffentlicht wurden. Ihm gefiel die Erkenntnis, dass Menschen hinter ihrer Fassade oft ganz normal und ähnlich sind. Ob Star oder nicht, alle teilen ähnliche Probleme und denselben Stress. Dieser Moment der menschlichen Verbundenheit war für ihn ein Highlight.

Aktuelle Projekte und Zukunftsaussichten

Die jüngste Ausgabe seiner Serie markiert einen Meilenstein. Bruno Bötschi interviewte die Volleyballerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli für die 250. Ausgabe seiner Reihe. Er berichtet, dass ihn die Begegnung mit Sportlerinnen fast wieder kindlich werden lässt, wenn er sie vor sich hat. Die Aufregung vor dem Gespräch ist bei ihm immer noch spürbar, insbesondere wenn er große Bewunderung für die Disziplin des Gastes hegt. Einen guten Interviewgast definiert er dabei klar: Offenheit ist die Voraussetzung. Der Gast sollte aus seinem Leben erzählen und in der Lage sein, über sich selbst zu lachen. Solche Eigenschaften machen die Gespräche zu einzigartigen Momenten der Annäherung.