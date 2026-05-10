Bruno Bischofberger, um dos principais expoentes do mercado europeu de arte, faleceu aos 86 anos. Com uma galeria bem conceituada em Zurique, Bischofberger trouxe com o seu papel notável artistas como Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat da US para Europa, e a figura tem muitas outras razões para ser lembrada, que vão além do Reaches para objeto comercial. Graças a sua ajuda, Warhol e Basquiat trabalharam juntos, dando origem a uma série de obras que hoje são consideradas por muitos como a base da história da arte contemporânea. Era present em uma de suas produções, o filme 'Basquiat' de Julian Schnabel, onde ele é interpretado por Dennis Hopper. Ao longo das décadas, o seu papel foi muito mais que o de um simples lobista, desempenhando-o como um amigo íntimo, consultor e mesmo como um parceiro criativo de muitos artistas.

Der Kunsthändler Bruno Bischofberger ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Zürcher Kunsthändler war einflussreichster Kunsthändler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat bedeutende US-Künstler wie Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat nach Europa gebracht und sei oft mehr als nur Galerist gewesen, sondern auch enger Partner und Berater.

Bruno Bischofberger gilt bis heute als eine der bedeutendsten Institutionen des europäischen Kunstmarkts und sei eine der prägendsten Figuren des europäischen Kunstmarkts gewesen. Als Schlüsselfigur im Dialog zwischen den Vereinigten Staaten und Europa trug er dazu bei, einige der herausragendsten Vertreter der amerikanischen zeitgenössischen Kunst auf den alten Kontinent zu bringen





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