Bruno Bischofberger, Influential Swiss Art Dealer, Dies at 86

Bruno Bischofberger, a Swiss art dealer known for his influential role in bringing American contemporary art to Europe, has died at the age of 86. His gallery, known as one of the top institutions of the European art market, played a crucial role in establishing a dialogue between the United States and Europe. His role extended far beyond that of a simple gallery owner, making him a trusted friend, advisor and creative partner to numerous artists beyond Warhol and Basquiat. His death was announced via his gallery's Instagram account.

Der Zürcher Bruno Bischofberger , einer der einflussreichsten Kunsthändler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Seine gemeinnützige Galerie in Zürich gilt bis heute als eine der bedeutendsten Institutionen des europäischen Kunstmarktes.

Bischofberger trug dazu bei, einige der herausragendsten Vertreter der amerikanischen zeitgenössischen Kunst auf den alten Kontinent zu bringen, von Andy Warhol über Jean-Michel Basquiat bis hin zu Julian Schnabel und Francesco Clemente. Darüber hinaus war er enger Freund, Berater und sogar künstlerischer Partner vieler Künstler. Seine besondere Bedeutung lag in seiner Zusammenarbeit mit Andy Warhol, bei der er 1966 zum ersten Mal in New York traf und später elf frühe Gemälde von Warhol kaufte und das Vorkaufsrecht erhielt.

Beide gingen weit über den Markt hinaus und erwarben 1984 einen Anteil an der Zeitschrift «Interview», arbeiteten als Produzenten am Film «L’amour» mit und waren die Ersten, die das Kommerziell Potenzial der berühmten Auftragsporträts von Warhol erkannte. Es war Bischofberger, der 1984 eine künstlerische Zusammenarbeit zwischen Warhol und Basquiat vorschlug, die zu einer Reihe von Werken wurde, die heute aufgrund ihrer historische Bedeutung als grundlegend für die Geschichte der zeitgenössischen Kunst gelten





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