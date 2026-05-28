Brühl hält im vierten Spiel stand und erzwingt fünftes Spiel im Finale

Die Damen von Brühl zeigen nach der deutlichen Niederlage in Zürich eine starke Reaktion und gewinnen das vierte Spiel der Finalserie. Trotz eines spannenden Endes sichern sie sich den Sieg und zwingen Amicitia Zürich in ein entscheidendes fünftes Spiel um den Meistertitel.

Die Damen von Brühl haben im letzten Saisonheimspiel eine beeindruckende Reaktion auf die deutliche 24:32-Niederlage in Zürich gezeigt. In der Turnhalle Kreuzbleiche übernahmen die St. Gallerinnen dank einer starken Leistung von Ursina Schnider, die sechs Tore erzielte, nach zehn Minuten eine 5:4-Führung und ließen die Zürcher Gäste bis zum Schluss nicht mehr ausgleichen.

Zur Halbzeit bauten die Gastgeberinnen, bei denen die personellen Änderungen im Vergleich zum dritten Spiel hervorragend funktionierten, den Vorsprung auf 17:11 aus. Besonders hervorzuheben war die neue Torhüterin Denise Kaufmann, die mit 13 Paraden maßgeblich zum Erfolg beitrug. Nach der Pause verwalteten die St. Gallerinnen den Vorsprung zunächst souverän. Erst in den letzten Minuten sorgten die Zürcherinnen noch einmal für Spannung, als Brühl offensiv kaum noch Akzente setzen konnte.

In der 57. Minute kamen die Gäste, die zuvor sogar mit acht Toren zurückgelegen hatten, auf 22:24 heran. Doch Kaufmann hielt dem Druck stand und parierte die letzten beiden Abschlüsse des Qualifikationssiegers. So jubelten die Titelverteidigerinnen am Ende, obwohl sie in den letzten knapp acht Minuten kein Tor mehr erzielten und in der zweiten Halbzeit insgesamt nur sieben Treffer verbuchen konnten.

Beste Werferin der Grün-Weißen war Nationalspielerin Malin Altherr mit acht Toren. Aufseiten der Gäste war Mailee Winterberg mit sechs Treffern die erfolgreichste Schützin. Das entscheidende fünfte Spiel der Serie findet am Sonntag in der Saalsporthalle in Zürich statt. Für Brühl geht es um den 35.

Meistertitel der Klubgeschichte und die vierte Meisterschaft in Serie. Amicitia wiederum strebt den ersten Titel seit der Fusion mit GC im Jahr 2010 an. Die Partie beginnt um 17:00 Uhr und wird live auf SRF übertragen. In diesem alles entscheidenden Finale der Frauen-Playoffs steht der Pokal auf dem Spiel, und beide Teams werden alles daransetzen, die Saison mit dem größtmöglichen Erfolg abzuschließen





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