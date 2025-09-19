In Brugg findet eine kreative Aktion statt, bei der Kunstschaffende und Passanten gemeinsam die Altstadt bemalen. Diese Initiative, Teil einer Testphase zur Belebung der Altstadt, schafft eine lebendige Atmosphäre und soll die Bewohner sowie Besucher der Stadt anlocken. Künstler Roland Reisewitz steht hinter der Idee und hat rund zehn weitere Kunstschaffende mobilisiert. Die Aktion, die von der alten Brücke bis zum Roten Haus reichen soll, umfasst das Bemalen der Strassen mit grossen Menschenfiguren, die eine lebendige und diverse Gesellschaft darstellen sollen. Neben der Kunstaktion werden auch andere Massnahmen zur Stadtbelebung diskutiert, wie die Beibehaltung des aktuellen Verkehrs- und Parkierungsregimes, das bei Gewerbetreibenden für Erleichterung sorgt. Allerdings werden auch kritische Stimmen laut, die Leerstände und fehlende Attraktivität der Stadt bemängeln. Der Artikel beleuchtet die positiven Aspekte der Kunstaktion und gibt Einblicke in die Herausforderungen der Stadtentwicklung in Brugg.

Noch bis Ende September läuft die Testphase, die mit verschiedenen Massnahmen für mehr Leben in der Altstadt sorgen will. Bei einer abendlichen Aktion greifen Kunstschaffende und Passanten gemeinsam zu Pinsel und Farbe. Am Himmel über der Aare erstrahlt das letzte Gelborange der untergehenden Sonne.

Die angehende Dämmerung taucht die alte Brücke und den Schwarzen Turm in weiches Licht, derweil auf der Hauptstrasse, die sich die Altstadt hinauf Richtung Bahnhof windet, weiss funkelnde Striche und Punkte die Blicke der Passantinnen und Passanten auf sich ziehen. Menschen aller Altersgruppen führen hier kleine und grosse Pinsel über den Asphalt – die einen in schnellen Schwüngen, andere mit meditativer Gelassenheit. Was am Freitagabend in der Brugger Altstadt entsteht, ist ein Teppich aus gemalten Menschen. Initiant der Aktion ist Roland Reisewitz, Miteigentümer des Flusshauses. Dort ist auch die Idee der Aktion entstanden, wie der 59-jährige Kunstschaffende erklärt. Ich sass mit einigen Freunden bei einem Kaffee zusammen, erzählt er. Wir sprachen darüber, was im Zusammenhang mit dem Projekt Belebte Wohnaltstadt 2.0 so läuft. Basierend auf den Resultaten eines Partizipationsverfahrens, setzt die Stadt Brugg mit Unterstützung von Quartierverein, Gewerbe und Privaten im Rahmen einerum. Als wir überlegten, was man noch beitragen könnte, sagte ich: Wir könnten malen, so Reisewitz. Zuerst sei das einfach eine grosse Idee gewesen, die in der Folge langsam Form annahm. Um die Altstadt zu beleben, müsse man etwas machen, ist der Künstler überzeugt. Dann werden sie neugierig und kommen. Seine Aktion multipliziere diesen Effekt zusätzlich. Wenn wir auch noch Menschen auf die Strasse malen, dann hat es auf einmal ganz viele Leute hier, erklärt er augenzwinkernd. Rund zehn Kunstschaffende hat Reisewitz für die Aktion zusammengetrommelt, dazu kommen Bewohnende sowie Passantinnen und Passanten, die an diesem Abend durch die Hauptstrasse flanieren und ganz spontan zum Pinsel greifen. Derweil gedeihen die vielfältigen Kunstwerke auf der Hauptstrasse weiter. Hier hüpft ein Mann über den Teer, dort blickt ein lachender Kopf aus einer Dohle – und zwischen Café Fridolin und dem Asia Markt nimmt eine Art Medusa mit wogenden Haaren die Strasse in Besitz. Was hier entsteht, ist die Visualisierung einer diversen Gesellschaft, freut sich Roland Reisewitz. Ausser dem Grundthema Mensch in Bewegung und Begegnung hat er den Malenden keine Vorgaben gemacht. Einen kleinen gemeinsamen Nenner braucht es, ist der Initiant überzeugt. Würden alle unkoordiniert Smileys, Pinguine und weitere individuelle Motive malen, wäre das Chaos vorprogrammiert. So entsteht eine gemeinsame Spur, eine gemeinsame Sprache. Zu Beginn, um 19 Uhr, sei die Aktion noch etwas hektisch gestartet. Aber jetzt kommt etwas in Fluss. Die Menschen erfahren eine schöne Art von Miteinander. Roland Reisewitz hat sich zum Ziel gesetzt, den Menschenteppich von der alten Brücke bis zum Hotel und Restaurant Rotes Haus hinaufzuziehen. Er sei gestern auf dem Bruggerberg auf der Kanzel beim Hexenplatz gestanden, habe auf die Altstadt hinuntergeblickt und sich vorgestellt, wie diese Menschenstrasse aussehen würde. Da hat mich die Vorfreude richtig gepackt. Insgesamt 80 Kilogramm Kreide hat der Kunstschaffende für die Aktion gekauft und diese, mit etwas Bindemittel vermischt, in kleine Eimer abgefüllt, die nun durch zahlreiche Hände wandern. Mich berührt, wie die Leute sich freuen, hier in der Altstadt gemeinsam etwas entstehen zu lassen, so Reisewitz. Er sei froh, dass bei der Malaktion auch das Wetter mitspiele. Die Farbe hält, solange es trocken bleibt, erklärt er schmunzelnd, bevor er wieder zum Pinsel greift. Kommt der Regen, ist das Ganze auch schon wieder weg. Ich dachte, das sei die hässlichste Stadt der Schweiz: Einwohnerin kritisiert Leerstände und Billigläden in Brugg Die Bemühungen der Exekutive, mehr Leben nach Brugg zu holen, überzeugen Ruth Zbinden nicht. Dies sei nun schon der x-te Anlauf. Was die Stadt dazu sagt. Gewerbler in der Brugger Altstadt freuen sich über den Entscheid des Stadtrats – und kritisieren das Schweigen des Gewerbevereins Der Entscheid des Stadtrats, das geltende Verkehrs- und Parkierungsregime in der Altstadt während der Testphase beizubehalten, führt beim Gewerbe zu Erleichterung. Doch während FDP und SVP die Gewerbetreibenden unterstützten, hüllte sich der Gewerbeverein in Schweigen. Das sorgte für Unmut. Warum die frühere Wollboutique vorerst leer bleibt und die Interessentin jetzt nach Baden geht: Ich habe meine rosarote Brille abgesetzt Eigentlich sollte es ein neues Highlight für die Altstadt Brugg sein. Mirjam Knecht Wäger wollte ein Geschäft in der ehemaligen Wollboutique eröffnen. Doch dann lief nichts wie geplant. Stattdessen erzählt sie der AZ nun von Wasserschäden und fehlender Kommunikation





