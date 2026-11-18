Archäologen des Kantons Bern haben auf dem 2600 Meter hohen Lötschenpass einen 4000 Jahre alten Bronzering aus der Frühbronzezeit gefunden, der vermutlich als Opfergabe deponiert wurde.

Das Archäologische Dienst des Kantons Bern hat eine bemerkenswerte archäologische Entdeckung bekanntgegeben, die tiefes Licht auf die frühe Geschichte der Schweizer Alpen wirft. Auf dem Lötschenpass wurde ein 4000 Jahre alter Halsring aus Bronze gefunden, der als die früheste Schmuckart gilt, die jemals an diesem hohen Gebirgspass entdeckt wurde. Dieser Fund markiert einen signifikanten Beitrag zum Verständnis der mobilen Kulturgeschichte in der Region.

Einzigartiger Fund aus der Frühbronzezeit

Der bronzene Halsring stammt aus der Periode der Frühbronzezeit, die historisch zwischen 2000 und 1700 vor Christus angesiedelt ist. Das archäologische Objekt weist zwei Enden auf, die sich zu Ösen formen und verfügt über einen Durchmesser von etwa 13 Zentimetern. Trotz der langen Zeit, die das Schmuckstück auf dem Passübergang verbracht hat, ist es in bemerkenswert gutem Zustand erhalten geblieben.

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Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern bestätigt die Qualität der Erhaltung in einer offiziellen Medienmitteilung. Der Ring ist das erste bekannte Objekt aus Bronze, das jemals auf dem Lötschenpass geborgen wurde. Zudem handelt es sich dabei um das erste Schmuckstück aus der Frühbronzezeit, das an diesem spezifischen Standort gefunden wurde, was die historische Einzigartigkeit des Artefakts unterstreicht.

Historischer Kontext und archäologische Bedeutung

Der Lötschenpass, der auf einer Höhe von über 2600 Metern liegt und die Grenze zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis bildet, ist seit Langem als bedeutende archäologische Fundstelle anerkannt. An diesem strategisch wichtigen Gebirgspass wurden in der Vergangenheit bereits verschiedene andere historische Artefakte geborgen, darunter römische Münzen und mittelalterliche Pfeile.

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Seit dem Jahr 2011 sind archäologische Funde aus der Bronzezeit auf dem Pass bekannt geworden. Zu den damals geborgenen Objekten gehörten ein Bogen, Pfeile, Lederstücke und eine Spanschachtel. Diese Gegenstände waren jahrhundertelang im Eis konserviert und haben die Zeiten überdauert. Der neu entdeckte Halsring lag jedoch abseits der bereits bekannten Fundorte, was die Diversität der archäologischen Landschaft weiter erhöht.

Religiöse Funktionen und Opfergaben

Experten des Archäologischen Dienstes Bern sind der Ansicht, dass der Halsring mit hoher Wahrscheinlichkeit als Opfergabe deponiert wurde. Es wird vermutet, dass das Objekt an eine Gottheit dargebracht wurde, um eine erfolgreiche Reise zu erbitten oder für eine gut absolvierte Durchquerung des Passes zu danken.

Diese Interpretation zeigt die große Mobilität der Menschen in der Urgeschichte auf und illustriert, dass die Alpenpässe bereits seit Jahrtausenden begangen wurden. Der Fund belegt, dass diese Pässe nicht nur als Handelsrouten, sondern auch als spirituelle Knotenpunkte dienten, an denen Rituale vollzogen wurden. Solche Entdeckungen faszinieren Fachleute, da sie tiefe Einblicke in die sozialen und religiösen Praktiken unserer Vorfahren geben.

Auswirkungen und Zukunft der Forschung

Die Entdeckung des bronzenen Halsrings bietet neue Perspektiven für die archäologische Forschung im Alpenraum. Sie unterstreicht die langjährige Bedeutung des Lötschenpasses als Verbindungsweg und Kulturstätte. Für die Bevölkerung und die Tourismusregion bedeutet dies eine Bestätigung der historischen Tiefe des Berner Oberlandes und des Wallis.

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Weitere Untersuchungen des Artefakts werden voraussichtlich weitere Details über die Herstellungstechniken und die genauen Handelsbeziehungen der Frühbronzezeit offenlegen. Der Fund ist ein wichtiges Stück des archäologischen Puzzles und zeigt, wie eng die Geschichte der Schweizer Alpen mit der europäischen Frühgeschichte verwoben ist. Die Bewahrung und Erforschung solcher Objekte bleibt eine zentrale Aufgabe des Kantons Bern.