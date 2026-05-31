Ein Brockenhaus in Studen ist in der Nacht auf Sonntag bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Übergriff des Brandes auf ein Einfamilienhaus verhindern, aber es kam zu Schäden an der Fassade und mehreren Scheiben barsten.

In der Nacht auf Sonntag ist in Studen ein Brockenhaus bis auf die Grundmauern abgebrannt. Es handelt sich um die Broxi Town an der Petinescastrasse 2.

Die erste Meldung ging bei der Feuerwehr um 22.22 Uhr ein, wie Christian Walther, der Kommandant der Feuerwehr Brügg Bass vor Ort sagte. Diese wird von den Gemeinden Brügg, Aegerten, Studen, Scheuren und Schwadernau getragen. Wie ein Besuch dieser Redaktion vor Ort zeigt, hält die Feuerwehr am Sonntagmorgen beim Brockenhaus noch Feuerwache. Die Feuerwehr konnte den Übergriff des Brandes auf ein Einfamilienhaus, das sich in unmittelbarer Nähe des Brockenhauses befindet, verhindern.

Wegen der Hitzeentwicklung kam es aber zu Schäden an der Fassade. Bei den Häusern, die auf der gegenüberliegenden Seite stehen, barsten mehrere Scheiben. Verletzt wurde laut den bisherigen Erkenntnissen niemand. Fünf Personen aus der Nachbarschaft wurden wegen Atembeschwerden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Kommandant der Feuerwehr Brügg Bass, Christian Walther, hat eine lange Erfahrung in der Feuerwehr. Er war seit Oktober 2021 Co-Leiter des Ressorts Bern. Davor war er ab 2018 Leiter der Stadtredaktion der Berner Zeitung BZ. Von 2001 bis 2017 arbeitete er in der Wirtschaftsredaktion der BZ, die er ab September 2005 leitete.

Der Brand ist noch nicht vollständig aufgeklärt, aber die Feuerwehr ist noch immer am Tatort. Die Polizei und die Feuerwehr arbeiten gemeinsam daran, den Brandhergang zu klären. Die Menschen in der Nachbarschaft sind schockiert und besorgt über den Brand. Sie haben Angst, dass es in Zukunft wieder zu einem ähnlichen Brand kommt





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