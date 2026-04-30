Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Popstar Britney Spears wurde wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss angeklagt. Ihr erster Gerichtstermin ist für kommenden Montag angesetzt. Bei einem Schuldbekenntnis drohen ihr Bewährung, eine Geldstrafe und ein Pflichtkurs.

Britney Spears droht eine Anklage wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogen einfluss, nachdem sie im März dieses Jahres festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft des Ventura County in Kalifornien hat offiziell Anklage gegen die 42-jährige Pop-Ikone erhoben.

Der Vorwurf lautet, dass Spears unter dem Einfluss von Alkohol und mindestens einer weiteren Substanz ein Fahrzeug geführt habe. Die Festnahme erfolgte, nachdem sie in der Nähe ihres Wohnorts durch riskantes und unvorhersehbares Fahrverhalten aufgefallen war. Beamte führten daraufhin eine Reihe von Tests zur Feststellung ihrer Fahrtüchtigkeit durch, die letztendlich zum Verdacht auf Fahren unter dem Einfluss führten. Spears wurde daraufhin in ein Gefängnis im Ventura County gebracht und später gegen Kaution freigelassen.

Die Anklage wirft ein neues Licht auf die persönlichen Kämpfe der Sängerin, die in der Vergangenheit bereits mit psychischen Problemen und öffentlichem Druck zu kämpfen hatte. Berichten zufolge befindet sich Spears derzeit in Behandlung wegen Substanzmissbrauchs, was darauf hindeutet, dass sie aktiv an ihrer Genesung arbeitet. Der erste Gerichtstermin ist für kommenden Montag angesetzt, wobei Spears jedoch nicht persönlich erscheinen muss.

Sollte sie sich schuldig bekennen, drohen ihr eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten, eine Geldstrafe und die Teilnahme an einem verpflichtenden Kurs für Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren sind. Dieser Vorfall reiht sich in eine lange Reihe von öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzungen ein, die Spears im Laufe ihrer Karriere erlebt hat. Britney Spears erlangte bereits in ihrer Jugend weltweiten Ruhm und wurde zu einem der größten Popstars der späten 1990er und frühen 2000er Jahre.

Doch der immense Druck und die ständige Beobachtung durch die Boulevardpresse forderten ihren Tribut. In den folgenden Jahren kämpfte sie mit persönlichen Problemen und geriet immer wieder in die Schlagzeilen. Ein besonders dunkles Kapitel in ihrem Leben war die Vormundschaft, die 2008 verhängt wurde und ihr die Kontrolle über ihr eigenes Leben und ihre Finanzen entzog. Über dreizehn Jahre lang wurden ihre persönlichen und finanziellen Entscheidungen von ihrem Vater und seinen Anwälten kontrolliert.

Die Vormundschaft sorgte für heftige Kritik und eine wachsende Bewegung von Fans, die sich für ihre Freiheit einsetzten. Im Jahr 2021 wurde die Vormundschaft schließlich aufgehoben, was Spears die lang ersehnte Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückgab. Seitdem hat sie sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und nur noch wenige neue Musikprojekte veröffentlicht. Dieser aktuelle Vorfall könnte nun eine weitere Herausforderung für die Künstlerin darstellen, die bereits so viel durchgemacht hat.

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sie mit den rechtlichen Konsequenzen umgeht und ob sie den Weg der Genesung fortsetzt





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