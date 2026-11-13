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British Airways Airbus A321 Neo macht in London zwei Tailstrikes

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British Airways Airbus A321 Neo macht in London zwei Tailstrikes
British Airways · Airbus A321 Neo · London Flughafen
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Ein Airbus A321 Neo von British Airways berührt in London nacheinander zweimal mit dem Heck den Boden. Die Passagiere entkommen unverletzt, während technische Kontrollen die Einsatzbereitschaft prüfen.

Ein Airbus A321 Neo der britischen Fluggesellschaft British Airways ist bei einer Notlandung am Flughafen in London einem schweren Unfall knapp entgangen. Am Donnerstagmorgen vollführte das Flugzeug zwei sogenannte Tailstrike s, bei denen das Heck des Flugzeugs nacheinander mit der Startbahn in Kontakt kam. Die Landung verlief daher nicht wie geplant und löste bei den Anwesenden Angst aus.

Doppelter Heckaufprall erfordert Durchstarten

Der Airbus A321 Neo landete zunächst nicht sicher auf der Piste. Das Flugzeug schlug zuerst einmal mit dem Heck auf und musste daraufhin sofort durchstarten. Rund 14 Minuten später versuchte die Crew einen zweiten Landeversuch. Bei diesem zweiten Anlauf gelang die Landung auf der Piste 27L schließlich ohne weitere Probleme.

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Passagiere verlassen Maschine unversehrt

Trotz der schockierenden Ereignisse blieben alle Reisenden an Bord unverletzt. Nach der erfolgreichen Landung konnten die Passagiere das Flugzeug unversehrt verlassen. Die Medienagentur Keystone bestätigte die Lage der Situation. Die Berichterstattung durch das Fachmagazin aeroTELEGRAPH beschreibt das Ereignis als einen Moment der Schrecksekunde, aus dem alle gut hervorgegangen sind.

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Rechtliche Ausrichtung der Untersuchung

British Airways hat die zuständige Behörde bei den notwendigen Ermittlungen unterstützt. Aus rechtlichen Gründen äußerte sich die Fluggesellschaft zunächst nicht weiter zu den genauen Umständen des Vorfalls. Die Airline kooperiert vollständig mit den Behörden, um die Ursachen für die beiden Tailstrikes aufzuklären. Eine detaillierte öffentliche Stellungnahme steht aktuell noch aus.

Technische Kontrollen vor Wiedereinsatz

Ob das Flugzeug bereits am kommenden Samstag wieder im regulären Flugbetrieb eingesetzt werden kann, hängt von den Ergebnissen der technischen Kontrollen ab. Die Überprüfung durch das technische Personal wird entscheiden, ob der Schaden gravierend ist. Im Gegensatz zu einem Vorfall vor zwei Monaten bei einem österreichischen Airbus, der Wochen ausfiel, könnte die Reparatur in diesem Fall schneller erfolgen.

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