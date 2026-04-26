Britische Jugend in der Krise: Fast eine Million junge Menschen ohne Perspektive

Eine wachsende Zahl britischer Jugendlicher lebt ohne Arbeit, Ausbildung oder Zukunftspläne. Das Projekt 'Boxing Futures' versucht, ihnen durch Sport und soziale Betreuung neue Perspektiven zu eröffnen. Die Regierung reagiert mit Förderprogrammen für Praktika und Lehrstellen.

Eine wachsende Zahl britischer Jugendlicher befindet sich in einer tiefgreifenden Krise der Perspektivlosigkeit . Sie verweigern sich sowohl Bildung als auch Beschäftigung und blicken ohne konkrete Zukunftspläne in die Ungewissheit.

Aktuell leben fast eine Million junge Menschen in Großbritannien ein Leben ohne feste Verpflichtungen, eine Rekordzahl, die erhebliche gesellschaftliche und sozialpolitische Herausforderungen mit sich bringt. Ein Großteil dieser Jugendlichen ist auf staatliche Unterstützung angewiesen, was die öffentlichen Finanzen zusätzlich belastet. Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig und komplex. Anthony York, ein Box-Coach in Peterborough, hat sich dieser Problematik angenommen.

Mit seinem Projekt «Boxing Futures» bietet er Jugendlichen einen Ort, an dem sie durch regelmäßiges Boxtraining ihre körperliche Fitness verbessern und gleichzeitig von sozialpädagogischer Betreuung profitieren können. York beobachtet, dass viele Jugendliche Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle auszudrücken und stabile Beziehungen aufzubauen. Er sieht die zunehmende Nutzung sozialer Medien und die Automatisierung der Wirtschaft als Faktoren, die diese Entwicklung verstärken. Der Arbeitsmarkt bietet vielen dieser jungen Menschen schlichtweg nicht genügend passende Möglichkeiten.

Besonders betroffen sind junge Männer, Jugendliche mit Migrationshintergrund und Bewohner strukturschwacher Regionen wie dem Nordosten und Osten Englands. Eine Analyse des Nationalen Büros für Statistik zeigt, dass junge Männer im Vergleich zu jungen Frauen größere Schwierigkeiten haben, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Jugendliche mit Migrationshintergrund stoßen häufiger auf Hindernisse bei der Suche nach einer regulären Beschäftigung als ihre Altersgenossen aus traditionellen britischen Familien. Die Zunahme chronischer Krankheiten und psychischer Probleme spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Laut einer Studie der Youth Futures Foundation und des Bildungsministeriums hatten im Jahr 2024 rund die Hälfte der nicht beschäftigten Jugendlichen gesundheitliche Probleme, wobei 18 Prozent unter psychischen Beeinträchtigungen litten. Darüber hinaus führte ein Rückgang der offenen Stellen im Jahr 2025, bedingt durch das schwache Wirtschaftswachstum, insbesondere im Gastgewerbe, zu weiteren Schwierigkeiten. Die Covid-19-Pandemie hat diese Problematik zusätzlich verschärft, da sie zu längeren Phasen sozialer Isolation und eingeschränkter Kontakte führte.

Emmanuel Aymin, ein 20-jähriger Jugendlicher, der vor fünf Jahren mit seiner Familie von Italien nach Großbritannien gezogen ist, ist einer der Teilnehmer an «Boxing Futures». Er fühlt sich noch nicht vollständig integriert, seine Englischkenntnisse sind begrenzt und er hat derzeit keine Arbeit oder Ausbildung. Das Boxtraining soll ihm helfen, Disziplin, Entschlossenheit und Selbstvertrauen zu entwickeln, um den Weg in die Arbeitswelt zu finden.

«Hier habe ich Spaß mit meinen Freunden oder auch allein, ich mag das Boxen», erzählt Emmanuel. «Zuhause mache ich nicht viel, so halte ich mich wenigstens fit. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, bin ich für jede Arbeit zu haben, auch einfache. » Die Labour-Regierung hat auf die wachsende Zahl der nicht beschäftigten Jugendlichen reagiert und ein Programm zur Förderung von Praktikumsplätzen und Lehrstellen in der Privatwirtschaft aufgelegt.

Finanzministerin Rachel Reeves hat dafür ein Budget von umgerechnet 900 Millionen Franken über die nächsten drei Jahre bereitgestellt. Ziel ist es, möglichst viele Jugendliche mit Unternehmen in Kontakt zu bringen, in der Hoffnung, dass sie nach einem sechsmonatigen Praktikum oder einer 18-monatigen Lehre eine feste Anstellung erhalten. Reeves betont: «Echte Arbeit, praktische Erfahrung, neue Kompetenzen: Wir werden keine Generation zurücklassen, der die Perspektiven, die Würde, die Sicherheit und die Chancen fehlen, die ein guter Arbeitsplatz bietet.

» Die Initiative soll dazu beitragen, die Perspektivlosigkeit vieler junger Menschen zu durchbrechen und ihnen eine Zukunft mit Chancen zu ermöglichen





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