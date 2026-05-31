Britische Ernährungsexperten warnen vor Nahrungsmittelkrise

Britische Ernährungsexperten warnen vor einer Nahrungsmittelkrise und fordern eine stärkere heimische Produktion gesunder Nahrungsmittel. Sie kritisieren die Regierung, dass sie die Bedrohung nicht ernst nehme und fordern schnellstens Gegenmassnahmen.

Britische Ernährungsexperten warnen vor einer Nahrungsmittelkrise und fordern eine stärkere heimische Produktion gesunder Nahrungsmittel. Sie kritisieren die Regierung, dass sie die Bedrohung nicht ernst nehme und fordern schnellstens Gegenmassnahmen.

Die Experten befürchten, dass Ernteausfälle und steigende Preise die Lage weiter verschärfen werden. Sie fordern eine intensive Vorbereitung auf Unterbrechungen in der Lieferkette und freien Zugang zu sicheren und erschwinglichen Lebensmitteln für alle





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