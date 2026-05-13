Britige Macrons Ohrfeige und Emmanuel Macrons Haushaltsstreit

Der Journalist Florian Tardif behauptet, dass Emmanuel Macron eine Schauspielerin kennengelernt und eine 'platonische Beziehung' mit ihr gepflegt hat, was zu Spannungen im Präsidentenpaar führen könnte. Gleichzeitig behauptet er, dass Brigitte Macron und ihr Ehemann im Flugzeug einen heftigen Streit hatten, nachdem er eine Ohrfeige ihr zugestoßen hatte.

Ein Journalist enthüllt den angeblichen Grund für Brigittes Ohrfeige an Gatte Emmanuel Macron . Der Präsident soll mit einer Schauspielerin geschrieben haben. Brigitte Macron verpasste ihrem Ehemann im Mai 2025 in einem Flugzeug eine Ohrfeige.

Gute Miene zum bösen Spiel? Vor den Kameras zeigen sie sich liebevoll. Doch hinter den Kulissen soll es bei Emmanuel Macron (48) und Ehefrau Brigitte (73) krachen. Diese Behauptung ins Rollen bringt der Journalist Florian Tardif.

Grund gibt Bei ihrer Ankunft in Vietnam hatten Kameras festgehalten, wie die Première Dame ihrem Gatten eine mutmassliche Ohrfeige verpasst, als sich die Tür des Flugzeuges öffnete. Der Clip ging viral und sorgte für reichlich Wirbel. Ein Moment der Vertrautheit? Diese Szene von Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte gibt zu reden.

- X / @LeopoldAudebert Nach dem gewaltigen Medienecho spielte der Präsident die Szene herunter, den Vorwurf eines «häuslichen Streits» wies er zurück.

«Meine Frau und ich haben nur gescherzt, wie wir es oft tun», so Macron damals. Führte Emmanuel Macron 'platonische Beziehung' mit Schauspielerin? In seinem Buch 'Un couple (presque) parfait' schildert er eine andere Version des Ereignisses. Auch beim französischen Radiosender Golshifteh Farahani ist eine iranische Schauspielerin.

Sie lebt seit 2009 in Frankreich und gewann mehrere Filmpreise. Diese Aussage habe er vor der Aufnahme in sein Buch gründlich überprüft, betont der 'Paris Match'-Journalist. Laut ihm habe Macron über mehrere Monate hinweg eine 'platonische Beziehung' mit der iranischen Schauspielerin gepflegt. , die die beiden auszutauschen entschieden hatten, hätten dann für Spannungen beim Präsidentenpaar gesorgt.

Auch über den Inhalt fragt Tardif auf: «Die, die mir von engen Freunden übermittelt wurden, gingen ziemlich weit. ‹Sieh mal, ich finde dich sehr hübsch› und so weiter. » Worte wie diese soll Emmanuel Macron der 42-Jährigen geschrieben haben. Eine Sache, die vor Ehefrau Brigitte nicht im Geheimen blieb und bei nächster Gelegenheit geklärt werden musste.

Tardif spricht von einem 'Missverständnis' an Bord, dem ein 'heftiger Streit' vorhergegangen sein soll. Die entsprechenden Informationen hat Tardif laut eigenen Aussagen dem Élysée-Palast vorgelegt, dieser bestritt seine Sicht der Dinge





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