Brigitte Bardots Brief an Bernard d'Ormale enthüllt Konflikte im Erbstreit

Ein offener Brief von Brigitte Bardot aus November 2022 legt den Streit mit Partner Bernard d'Ormale und den Tierschutzstiftungskrieg nach ihrem Tod offen.

Die französische Filmlegende Brigitte Bardot hat wenige Jahre vor ihrem Tod scharf gegen ihren langjährigen Lebenspartner Bernard d'Ormale abgerechnet. In einem exklusiven Brief, den die Zeitung Le Figaro veröffentlichte, machte Bardot d'Ormale in einem Brief vom November 2022 schwere Vorwürfe und sprach von einer systematischen Zerstörung ihrer Person im Laufe von dreißig Jahren. Der Konflikt wird nun zentraler Bestandteil des erbitterten Erbstreits zwischen dem 85-jährigen Partner und der Tierschutzstiftung, die von Bardot gegründet wurde.

Der vernichtende Brief aus dem Jahr 2022

Im genannten Brief aus dem November 2022, den Bardot auch in Kopie an Angehörige versandte, äußerte sie ihre tiefe Enttäuschung über die emotionale Distanz ihres Partners. Sie schrieb direkt an Bernard d'Ormale: Das sei ein Reinfall. Sie warf ihm vor, sie seit dreißig Jahren Tag für Tag geduldig zerstört zu haben. Ihr Mangel an Nähe, Zärtlichkeit und Unterstützung warf sie ihm als wesentlichen Grund für ihr Unglück vor. Sie betonte, dass sie eine Schulter zum Anlehnen dringend benötige, was ihr d'Ormale verweigere.

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Schmerzhafte Erinnerungen an frühere Partner

Bardots Unzufriedenheit scheint tiefe Wurzeln in ihrer Vergangenheit zu haben, da sie in der Vergangenheit auch andere bekannte Persönlichkeiten als Partner oder enge Vertraute hatte. Zu den prominenten Namen, die in diesem Kontext genannt werden, gehören Alain Delon, der Sänger Gilbert Bécaud und der Komponist Serge Gainsbourg. Diese Referenzen unterstreichen den hohen Stellenwert, den Bardot in ihren Beziehungen zu kulturellen Ikonen Frankreichs beigemessen hat, und kontrastieren sie mit der als enttäuschend empfundenen letzten Phase ihres privaten Lebens.

Gegensätzliches Ende und physische Anwesenheit

Trotz der vernichtenden Worte und der emotionalen Kälte, die sie in dem Brief beschrieb, blieb Bernard d'Ormale Bardot bis zum Ende treu. Le Figaro berichtete, dass d'Ormale trotz der kritischen Briefe am Ende in einem Krankenhausbett neben Bardot schlief. Er war ihr in ihrem letzten Moment beigestanden und hat sie nicht im Stich gelassen, was einen starken Kontrast zu den Worten des Briefes darstellt. Diese Tatsache zeigt die komplexe und widersprüchliche Natur ihrer letzten gemeinsamen Lebensjahre.

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Aktueller Erbstreit und die Tierschutzstiftung

Die Schlammschlacht um das Vermögen und den Nachlass von Brigitte Bardot dauert unvermindert an. Der Konflikt eskalierte besonders zwischen Bernard d'Ormale und der von Bardot gegründeten Tierschutzstiftung. Ein wichtiger Streitpunkt war die Entfernung der Stimme Bardots vom Anrufbeantworter der Stiftung. Fans und d'Ormale kritisierten diesen Schritt scharf. d'Ormale bezeichnete die Löschung von Bardots Stimme als eine feindliche Übernahme, die darauf abziele, Brigitte endgültig aus dem Bewusstsein zu löschen.

Rückkehr der Stimme und zukünftige Entwicklungen

Es wird nun erwartet, dass die Stimme von Brigitte Bardot wieder auf den Anrufbeantworter der Stiftung zurückkehren soll. Parallel dazu wird eine Erklärung veröffentlicht werden, warum ihre Ansage vorübergehend entfernt wurde. Dieser Schritt dient der Beruhigung der fans und der öffentlichen Meinung im Zuge des anhaltenden Rechtsstreits. Brigitte Bardot, die durch Filme wie Und immer lockt das Weib international berühmt wurde, starb am 28. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren. Sie zog sich Mitte der 1970er-Jahre aus dem Filmgeschäft zurück, um sich ausschließlich dem Tierschutz zu widmen.