Brig-Glis erzielt 2025 Ertragsüberschuss von 4,9 Millionen Franken

Die Stadtgemeinde Brig-Glis schliesst das Jahr 2025 mit einem soliden Ertragsüberschuss ab, stärkt die Reserven und plant weitere Investitionen, ohne neue Schulden aufzunehmen.

Die Stadtgemeinde Brig-Glis präsentiert für das Jahr 2025 eine erfreuliche Jahresrechnung: Ein Ertragsüberschuss von 4,9 Millionen Franken steht zu Buche, was die finanzielle Stabilität der Gemeinde weiter untermauert.

Bereits zum vierten Mal in Folge konnte ein positiver Abschluss erzielt werden, was auf eine konsequente Haushaltsdisziplin und eine starke Ertragskraft zurückzuführen ist. Der Stadtrat hat die Rechnung am 8. April 2026 genehmigt und legt sie der Urversammlung am 2. Juni 2026 in der ZeughausKultur zur Annahme vor.

Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich ab 19 Uhr über die finanzielle Entwicklung zu informieren und Fragen zu stellen. Der Überschuss ergibt sich aus einem Gesamtertrag von 89,2 Millionen Franken, dem Gesamtaufwendungen von 84,3 Millionen Franken gegenüberstehen. Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Steuererträge, die um 3,1 Prozent auf 38,6 Millionen Franken stiegen, während gleichzeitig die Ausgaben nur moderat um 1,2 Prozent zulegten. Die Nettoinvestitionen betrugen 5,8 Millionen Franken, die vollständig aus den laufenden Einnahmen finanziert wurden.

Damit bleibt die Pro-Kopf-Verschuldung mit 1'200 Franken deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt von 2'800 Franken. Stadtpräsident Martin Schranz betont: 'Wir haben die Chance genutzt, in die Zukunft zu investieren, ohne künftige Generationen zu belasten.

' Ein Teil des Überschusses wird der finanzpolitischen Reserve zugeführt, die nun 5 Millionen Franken beträgt. Diese Reserve dient als Puffer für konjunkturelle Schwankungen oder unvorhergesehene Ereignisse wie Naturkatastrophen. Die Investitionen konzentrierten sich auf Schlüsselbereiche: Zum einen wurde der Ausbau der Fernwärmeversorgung mit 1,2 Millionen Franken vorangetrieben, was die CO2-Bilanz der Gemeinde verbessert. Zum anderen flossen 1,8 Millionen Franken in die Sanierung der Schulanlage Rotten, um moderne Lernumgebungen zu schaffen.

Zudem wurde der Strassenunterhalt mit 1,5 Millionen Franken verstärkt, um die Infrastruktur langfristig zu sichern. Für die kommenden Jahre sind weitere Projekte geplant: Die Neugestaltung des Zentrumsplatzes mit einem Investitionsvolumen von 3 Millionen Franken sowie der Bau einer neuen Kindertagesstätte für 2,5 Millionen Franken. Diese Vorhaben sollen aus den laufenden Budgets und den angesparten Reserven finanziert werden, ohne die Steuerfuss zu erhöhen. Der Steuerfuss bleibt stabil bei 2,4 Einheiten, was im Vergleich zu anderen Walliser Gemeinden eine moderate Belastung darstellt.

Die Kennzahlen unterstreichen die solide Finanzlage: Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht 140 Prozent, die Nettoschuld pro Einwohner sinkt weiter, und die Eigenkapitalquote liegt bei 38 Prozent - ein Wert, der deutlich über dem Richtwert von 20 Prozent liegt. Wirtschaftsvertreter loben die verlässliche Finanzpolitik, die Standortvorteile wie kurze Bewilligungsverfahren und eine gut ausgebaute Infrastruktur ergänzt. Brig-Glis profitiert zudem von seiner Lage als Tor zum Simplon und zur A9, was Gewerbeansiedlungen begünstigt.

Die Bevölkerung kann an der Urversammlung nicht nur über die Rechnung abstimmen, sondern auch über die Verwendung des Überschusses diskutieren. Der Stadtrat schlägt vor, 2 Millionen Franken in den allgemeinen Reservefonds zu überweisen und 1,5 Millionen Franken für energetische Sanierungen öffentlicher Gebäude bereitzustellen. Die restlichen 1,4 Millionen Franken sollen zur Absenkung des Steuerfusses in künftigen Jahren dienen, sofern die Ertragslage stabil bleibt. Die Rechnungslegung folgt den Standards der harmonisierten Rechnungslegung (HRM2) und wurde von der kantonalen Aufsichtsbehörde geprüft.

Beanstandungen gab es keine. Der Stadtpräsident zeigt sich zuversichtlich, dass auch die kommenden Jahre positiv verlaufen, mahnt aber zur Vorsicht: 'Wir müssen die Ausgaben weiterhin strikt kontrollieren und die Reserven pflegen, denn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können sich schnell ändern.

' Für die Urversammlung am 2. Juni 2026 werden rund 500 Teilnehmende erwartet. Der Stadtrat wird die detaillierten Zahlen in einer Präsentation erläutern und steht für Fragen zur Verfügung. Die Unterlagen liegen ab dem 18.

Mai öffentlich auf. Mit dem soliden Abschluss beweist Brig-Glis, dass kommunale Haushaltsführung auch ohne Schuldenmachen zukunftsorientiert gestaltet werden kann





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