Brienz übernimmt Verwaltung Oberried: Fusionspläne vorerst ausgeschlossen

Die Einwohnergemeinde Brienz verwaltet ab 2027 zwei Jahre lang Oberried. Die Gemeinden betonen, dass dies keine Fusion vorwegnimmt und Oberried politisch eigenständig bleibt.

Die Einwohnergemeinde Brienz wird ab Anfang 2027 für einen Zeitraum von zwei Jahren die Verwaltung der Nachbargemeinde Oberried übernehmen. Dieser administrative Eingriff wurde am Donnerstag von beiden betroffenen Gemeinden bekannt gegeben und soll die laufende Geschäftsführung in Oberried sicherstellen, solange das dortige politische Gremium nicht handlungsfähig ist. Die Mandatierung erfolgt auf ausdrücklichen Wunsch des zuständigen Verwalters in Oberried.

Auslöser ist fehlende Beschlussfähigkeit

Oberried befindet sich derzeit unter der Aufsicht eines vom Kanton Bern eingesetzten Verwalters. Diese Maßnahme wurde notwendig, da bei den Wahlen Ende 2025 nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat gefunden wurden. Als direkte Folge dieses Mangels war der Gemeinderat von Oberried danach nicht mehr beschlussfähig und konnte keine politischen Entscheidungen mehr treffen. Das Fehlen einer funktionierenden Regierungsebene erfordert daher eine temporäre Lösung, um die öffentliche Ordnung und die Dienstleistungen für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten.

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Finanzielle und administrative Details

Für die Umsetzung dieser Verwaltungshoheit schafft die Einwohnergemeinde Brienz intern zusätzliche Kapazitäten. Die Kosten für diese zusätzlichen Leistungen werden vollständig von der Gemeinde Oberried ersetzt, wie in einem gemeinsamen Kommuniqué beider Verwaltungen dargelegt wurde. In Bereichen, in denen personelle Engpässe bestehen, kauft Oberried die benötigten Fachleistungen bei externen Dienstleistern ein. Dies gewährleistet, dass auch spezialisierte Aufgaben ohne Qualitätsverlust erfüllt werden können, während Brienz die administrative Struktur bereitstellt.

Klare Trennung von Verwaltung und Fusion

Beide Gemeinden betonen erneut, dass dieses Mandat keinen Entscheid über eine mögliche langfristige Fusion vorwegnimmt. Die vorübergehende Zusammenarbeit werde rein administrativ gestaltet sein, heißt es weiter. Oberried bleibe eine eigenständige politische Gemeinde und es handle sich nicht um eine sogenannte "Fusion durch die Hintertür". Diese klare Abgrenzung soll Missverständnissen vorbeugen und die politische Souveränität von Oberried während der Übergangsphase wahren, ohne die Struktur der direkten Demokratie zu umgehen.

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Entscheid bleibt bei den Stimmberechtigten

Über einen allfälligen dauerhaften Zusammenschluss der beiden Gemeinden werden allein die Stimmberechtigten von Brienz und Oberried entscheiden. Die Diskussion über eine Fusion besteht bereits seit längerer Zeit in der Region, doch die aktuelle Situation in Oberried ist als reine Krisenbewältigung zu verstehen. Die Bevölkerung wird darüber informiert, dass die vorübergehende Verwaltungsstruktur keine voreiligen Schlüsse zulässt, sondern lediglich die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen widerspiegelt, bis ein neuer Gemeinderat gewählt ist.

Ausblick auf die kommende Zeit

Bis Ende 2028 bleibt die Situation stabil geregelt, wobei die Kompetenzen klar bei Brienz liegen. Nach Ablauf der zwei Jahre wird neu evaluiert, ob die Gemeinde Oberried dann wieder über eine eigenständige Verwaltung verfügt oder ob weitere Schritte notwendig sind. Die Zusammenarbeit bleibt bis dato ein rein technisches Arrangement zur Sicherstellung des Gemeindebetriebs. Alle politischen Prozesse werden weiterhin den lokalen Gegebenheiten folgen, solange die Krise der Beschlussunfähigkeit nicht durch Neuwahlen beigelegt ist.