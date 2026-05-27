Brexit-Debatte in Großbritannien: Andy Burnham spricht für EU-Wiederanmeldung, aber warnt vor einer Wiederbelebung der Brexit-Frage

Die öffentliche Meinung in Großbritannien hat sich verändert. Laut einer neuesten Umfrage hält die Mehrheit mittlerweile die Mehrheit für falsch, die EU verlassen zu haben. Andy Burnham, ein Favorit auf die Nachfolge von Sir Keir Starmer als britischer Premierminister, wenn er am 18. Juni eine Nachwahl in Makerfield gewinnt, hat davon gesprochen, der EU wieder beizutreten. Allerdings hat ihn die frühere Unterstützung seiner potenziellen Wählerschaft für den Brexit zuletzt dazu veranlasst, zu argumentieren, ein Wiederaufrollen der Frage könne Grossbritannien in eine 'permanente Sackgasse' bringen.

Die öffentliche Meinung in Großbritannien hat sich verändert. Laut einer neuesten Umfrage hält die Mehrheit mittlerweile die Mehrheit für falsch, die EU verlassen zu haben.

Jede Wahl um den Vorsitz der Labour-Partei entfacht die Debatte über Europa neu. Andy Burnham, ein Favorit auf die Nachfolge von Sir Keir Starmer als britischer Premierminister, wenn er am 18. Juni eine Nachwahl in Makerfield gewinnt, hat davon gesprochen, der EU wieder beizutreten.

Allerdings hat ihn die frühere Unterstützung seiner potenziellen Wählerschaft für den Brexit zuletzt dazu veranlasst, zu argumentieren, ein Wiederaufrollen der Frage könne Grossbritannien in eine 'permanente Sackgasse' bringen. Wes Streeting, ein weiterer Kandidat, spricht noch deutlicher davon, den Brexit rückgängig machen zu wollen. Selbst Sir Keir Starmer sagt, Grossbritannien solle wieder im Herzen Europas stehen. Viele haben sich verändert, seit die Briten vor einem Jahrzehnt mit 52 zu 48 Prozent für den Austritt aus der EU stimmten.

Damals schien das Umfeld günstiger: Frieden in Europa, fortschreitende Globalisierung, ein starkes transatlantisches Bündnis. All das ist verschwunden. In Europa herrscht Krieg, der Welthandel stockt, Donald Trump hat die Nato untergraben. Ein neuer Fokus auf die Sicherheit des Kontinents verändert die EU.

Und es ist klarer geworden, dass der Brexit der britischen Wirtschaft geschadet hat; der Verlust beim BIP wird auf 4 Prozent oder mehr geschätzt. Mittlerweile herrscht in Europa ein anderes Umfeld als damals bei der Brexit-Abstimmung vor zehn Jahren. Auch die öffentliche Meinung hat sich verschoben. Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt, dass 58 Prozent der Befragten glauben, es sei falsch gewesen, die EU zu verlassen; nur 29 Prozent halten den Austritt für richtig.

Umfragen zeigen grosse Mehrheiten für engere Beziehungen zur EU. Mehrere legen nahe, dass bei einem heutigen Brexit-Referendum das Ergebnis (ohne Unentschlossene) bei bis zu 62 zu 38 Prozent zugunsten eines Wiedereintritts liegen könnte. Nick Thomas-Symonds, der Minister für EU-Verhandlungen, spricht von einer dauerhaften sicherheitspolitischen Veränderung der Beziehungen. Sicherheit könne sich, so sagt er, über die Verteidigung hinaus auf Lebensmittel, Energie, Industrie und Wirtschaft erstrecken.

Der 'Reset', der bei einem EU-UK-Gipfel vergangenes Jahr begonnen wurde, umfasste Lebensmittel, ein Jugendaustauschprogramm, Regeln für den Emissionshandel und Elektrizität. Die Hoffnung ist, all dies vor einem zweiten Gipfel in diesem Sommer abzuschliessen. Doch die Vorteile dürften sich nur auf 0,3 Prozent des BIP über 15 Jahre belaufen. Die Politik der Regierung besteht nun weitgehend darin, EU-Regulierungen zu folgen.

Ziel einer solchen 'dynamischen Angleichung' ist es, Bürokratie abzubauen, die den Handel mit der EU behindert. Ein neues Gesetz soll dies erleichtern. Der Reset könnte sich noch auf Autos, Chemikalien und Pharmazeutika ausweiten. Thomas-Symonds ist stolz darauf, dass Grossbritannien dem Erasmus-Austauschprogramm der EU wieder beigetreten ist, auch wenn dies die britischen Steuerzahler Geld kosten wird.

Voller Zugang zum EU-Markt erfordert jedoch gegenseitige Zustimmung – und diese ist an Bedingungen geknüpft. Die EU will ihren Binnenmarkt vor 'Rosinenpickerei' schützen. Sie muss Abkommen mit anderen Nichtmitgliedern absichern, insbesondere mit Norwegen im Europäischen Wirtschaftsraum und mit der Schweiz in ihrem eigenen Abkommen. Was alles erheblich erschwert, sind die roten Linien der Regierung: Nein zum Binnenmarkt, zur Zollunion und zur Personenfreizügigkeit.

Ein erstes Hindernis ist das Geld. Die EU besteht darauf, dass Zugang etwas kostet. Sie will, dass Zugang zu ihrem Elektrizitätsmarkt bedeutet, in EU-Kohäsionsfonds für ärmere Mitgliedstaaten einzuzahlen. Ein Streit über Geld war es auch, der Grossbritanniens Versuch im vergangenen Jahr scheitern liess, sich am SAFE genannten EU-Verteidigungsfonds über 150 Milliarden Euro (180 Milliarden Dollar oder 130 Milliarden Pfund) zu beteiligen.

Norwegen und die Schweiz zahlen bereits in EU-Kohäsionsfonds ein. Doch letztlich sind Streitigkeiten über Geld verhandelbar: Thomas-Symonds behauptet, dabei kompromisslos pragmatisch zu sein. Auch der britische Premierminister Keir Starmer sagt, Grossbritannien solle wieder im Herzen Europas stehen. Problematischer für eine engere Beziehung ist der Mangel an politischem Konsens im Inland.

Sowohl die Tories als auch Reform UK versprechen, alle Schritte der Regierung zur Annäherung an die EU rückgängig zu machen. Beide lehnen eine Wiedereröffnung der Brexit-Frage ab. Doch wenn Unternehmen von der Beseitigung von Handelshemmnissen mit der EU profitieren, glaubt Thomas-Symonds, dass wohl keine neue Regierung diese wieder einführen würde





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brexit-Debatte Public Opinion Andy Burnham EU-Wiederanmeldung Brexit-Frage Politischer Konsens Bürokratie EU-Regulierungen EU-Binnenmarkt Rosinenpickerei Zollunion Personenfreizügigkeit EU-Kohäsionsfonds EU-Verteidigungsfonds Engere Beziehungen Modell Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Heissester Mai-Tag in Grossbritannien seit MessbeginnAm Flughafen Heathrow wurden 33,4 Grad Celsius gemessen – ein neuer Rekord seit 1944.

Read more »

Rekordtemperaturen in Grossbritannien - wärmste Nacht im MaiGrossbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. In der Nacht zu Dienstag fiel die Temperatur im Londoner Vorort Kenley nicht unter 21,3 Grad Celsius – damit war es nachts so warm wie noch nie im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen.

Read more »

Warum Peter Murrells Einkaufsliste ganz Grossbritannien schockiertDer Ehemann der früheren schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon, Peter Murrell, hat eingeräumt, Parteigelder veruntreut zu haben. Er gönnte sich damit Luxusartikel.

Read more »

Grossbritannien und Polen unterzeichnen neues AbkommenGrossbritannien und Polen haben ein umfangreiches Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Der Vertrag werde die Zusammenarbeit beider Ländern in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Energie und Migration vertiefen, teilte die britische Regierung mit.

Read more »