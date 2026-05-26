Brexit-Beispiel: SVP-Initiative könnte die Zuwanderung nicht gebremst haben

Die Volksinitiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz der SVP könnte die Zuwanderung nicht gebremst haben, wie das Beispiel des Brexits zeigt. Der Brexit hat die Zuwanderung nicht gebremst, sondern sogar erhöht.

Die Volksinitiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz der SVP trägt ihr Ziel im Namen, um es zu erreichen, sieht sie Einschränkungen im Asylwesen und beim Familiennachzug vor.

Auch eine Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU ist nicht ausgeschlossen. Für den Ausstieg aus der EU-Personenfreizügigkeit gibt es einen Präzedenzfall: den Brexit. Der damalige Brexit-Slogan «Die Kontrolle zurückgewinnen» erinnert stark an die SVP, die im aktuellen Abstimmungskampf eine «aus dem Ruder gelaufene» Einwanderung anprangert. Doch entgegen der Erwartung vieler Befürworterinnen hat der Brexit die Zuwanderung nicht gebremst, sagt Jonathan Portes, Professor am King’s College in London.

«Es war sogar das Gegenteil der Fall: Das von der Regierung nach dem Brexit eingeführte System hat insgesamt zu einem Anstieg der Nettozuwanderung geführt. » Einwanderungsbestimmungen vor und nach Brexit. Vor dem Brexit: Als EU-Mitglied verfügte das Vereinigte Königreich bereits über eine gewisse Autonomie in Einwanderungsfragen, insbesondere in Bezug auf Nicht-EU-Bürger. Arbeitgeber, die eine Person aus einem Drittstaat einstellen wollten, mussten diese «sponsern».

EU-Bürgerinnen konnten hingegen dank der Freizügigkeit ohne Visum im Vereinigten Königreich leben und arbeiten. Das Land profitierte jedoch von mehreren europäischen Ausnahmeregelungen in Bezug auf Migration und Grenzkontrollen. Nach dem Brexit: Seit 2021 wendet London ein neues Punktesystem für die Einwanderung an, das Europäer und Nicht-Europäer gleichbehandelt. Es wurden verschiedene Visa eingeführt, wobei hochqualifizierten Arbeitnehmenden Vorrang eingeräumt wird, trotz einiger Ausnahmen für Pflegekräfte oder Saisonarbeiterinnen.

Mittlerweile hat die Regierung ihre Migrationspolitik verschärft, der Gesamtmigrationssaldo ist 2025 wieder zurück auf dem Niveau vor dem Brexit. Doch die Zusammensetzung der Migration ist heute eine andere: Heute stammen die Migrantinnen und Migranten überwiegend aus Indien, China, Pakistan oder Nigeria. Sprunghaft angestiegen auf einen neuen Höchststand ist seit dem EU-Austritt die Zahl der Asylsuchenden, insbesondere über den Ärmelkanal. Für Jonathan Portes erklärt der Brexit diesen Anstieg nur teilweise.

Aber anders als vor dem Brexit kann Grossbritannien Asylsuchende nicht mehr in das Land zurückschicken, über das sie ursprünglich in die EU eingereist sind, wie es die Dublin-Verordnung zuvor ermöglichte. Für den Freiburger SVP-Nationalrat Nicolas Kolly ist der Vergleich der Initiative mit dem Brexit nicht zutreffend.

«Unsere Initiative ist kein Schweizer Brexit», sagt er. Vor allem, weil sie seiner Meinung nach umgesetzt werden könnte, ohne die Personenfreizügigkeit zu kündigen, «indem man zunächst bei Asyl, Familiennachzug und den Schutzklauseln ansetzt». Kolly versichert zudem, dass die Schweiz weiterhin die qualifizierten Arbeitskräfte rekrutieren könne, die sie benötige.

«Selbst mit der Initiative könnten noch etwa 40’000 Personen pro Jahr einwandern. » Für Kolly zeigt das Beispiel des Brexits vor allem, dass es Grossbritannien nicht gelungen sei, nach dem Brexit eine «kohärente» Migrationspolitik zu betreiben. Die SVP-Initiative hingegen gebe durch die Festlegung eines demografischen Ziels einen «klaren Kurs» vor, der eine blosse Verlagerung der Migrationsströme verhindern würde.

Auch für den Londoner Professor Jonathan Portes wäre es zu kurz gegriffen, zu behaupten, der Brexit habe die Einwanderung erhöht, und aus diesem Argument zu folgern, die SVP-Initiative sei eine schlechte Idee. Aber der Brexit verdeutliche die Grenzen des Versprechens an die Wählerschaft, «eine einfache und schmerzfreie Lösung» zu bieten. Migration sei ein komplexes Phänomen, sagt Portes. Die wichtigste Lehre aus dem Brexit sei vielleicht, dass Regierungen weniger Kontrolle über diese Dynamiken haben, als sie glauben





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SVP-Initiative Brexit Zuwanderung Einwanderung Migration

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Keine 10-Mio.-Schweiz»: Das sagt Zuger SVP-Kantonsrat WernerThomas Werner (SVP) spricht sich für ein Ja zur Nachhaltigkeits-Initiative aus. Das System ist durch massiven Missbrauch überlastet, betont er im Gastbeitrag.

Read more »

SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner befürwortet Zivildienstreform, kritisiert mangelnde RekrutenSVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner befürwortet die Zivildienstreform, die am 14. Juni abgestimmt wird. Sie kritisiert, dass jährlich über 7000 Männer in den Zivildienst wechseln, was der Größe einer Brigade entspricht. Gleichzeitig spricht sie von einem Mangel an Rekruten und sieht die Bedeutung des Militärs in der aktuellen geopolitischen Lage.

Read more »

SVP Kirchberg blickt nach Rückschau auf arbeitsintensives Jahr 2025 und warnt vor VertragsmonstrumAuf der Hauptversammlung der SVP Kirchberg wurden die Finanzen, Schulraumplanung und Mitwirkungsverfahren diskutiert, ein Blick auf das Amt des Kantonsratspräsidenten geworfen und vor den Folgen eines umfangreichen Vertragsdokuments gewarnt.

Read more »

Sangeeta Judith Keller mit gutem BeispielDie 80-jörige Sangeeta Judith Keller hilft bei der Bildung von Kindern mit Beeinträchtigungen in Indien

Read more »