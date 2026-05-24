Breitbandanschlag auf Sicherheitskräfte vor dem Weißen Haus in Washington: Schützen getötet.

Ein 21-Jähriger hat in Washington vor dem Weißen Haus die Sicherheitskräfte des Secret Service angegriffen.

Vor dem Weißen Haus in Washington hat ein 21-jähriger Mann auf Beamte des Secret Service geschossen. Der Angreifer, Nasire Best aus Maryland, wurde tödlich verletzt.

Ein unbeteiligter Passant wurde verletzt. Best war polizeibekannt: Er hatte sich als 'Jesus Christus' bezeichnet und Drohungen gegen Trump geäußert. In der Nähe des Amtssitzes von US-Präsident Donald Trump hat ein Mann auf Sicherheitskräfte des Secret Service geschossen. Nach dem Angriff in der Nähe des Weißen Hauses in Washington haben die Beamten am Samstag zurückgeschossen und den Schützen tödlich verletzt, teilte der Kommunikationschef des Secret Service, Anthony Guglielmi, mit.

Nach den Schüssen hat US-Präsident Donald Trump den Schützen als Mann mit einer 'gewalttätigen Vergangenheit und einer möglichen Besessenheit' vom Sitz der US-Regierung bezeichnet. Trump dankte in der Nacht zum Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social dem 'grossartigen Secret Service' für das 'schnelle und professionelle Vorgehen gegen einen Bewaffneten' am Weißen Haus. Gemäss US-Medien handelt es sich beim Schützen um den 21-jährigen Nasire Best aus dem Bundesstaat Maryland.

Der Mann war polizeibekannt und hatte unter anderem im Juni vergangenen Jahres versucht, eine Zufahrt zum Weißen Haus zu blockieren. Nachdem er erklärt habe, er sei 'Jesus Christus', sei er vom Secret Service festgenommen und zur psychiatrischen Untersuchung ins Psychiatric Institute of Washington eingewiesen worden. Rund zwei Wochen später versuchte Best erneut, in eine Zufahrt des Weißen-Haus-Komplexes einzudringen, wie CNN berichtete. Dem Sender zufolge untersagte ein Richter später Best, sich dem Gelände des Weißen Hauses zu nähern.

Das Motiv für den Angriff an Samstag bleibt vorerst unklar. Im vergangenen Jahr hatten Behörden Beiträge in sozialen Netzwerken entdeckt, in denen Best sich unter anderem als 'der echte' Osama bin Laden bezeichnet und Drohungen gegen Donald Trump geäußert haben soll





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