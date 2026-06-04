Breel Embolos Visum genehmigt - Nati-Stürmer reist mit dreitägiger Verspätung in die USA

Der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo hat nach einer kurzfristigen Visumproblematik grünes Licht für die Reise zur WM in die USA erhalten. Sein ursprünglich genehmigtes ESTA wurde annulliert, da eine frühere Verurteilung Fragen bei den US-Behörden aufwarf. Nach einem neuen Antrag konnte er mit dreitägiger Verspätung nachreisen.

Die Schweizer Nationalmannschaft stand in den letzten Tagen vor einer großen Unsicherheit, als es um die Reise des Stürmers Breel Embolo in die USA ging.

Am Donnerstagabend wurde diese Ungewissheit jedoch beendet, als die US-Behörden den Visumsantrag des Spielers genehmigten. Embolo konnte daraufhin am Freitagmorgen endlich den Flug nach Los Angeles antreten. Zuvor war dem 29-Jährigen am Dienstag die Ausreise sehr kurzfristig verboten worden. Sein ESTA, das zuvor wie bei allen anderen Mannschaftsmitgliedern als genehmigt angezeigt wurde, war knapp drei Stunden vor dem geplanten Abflug annulliert worden.

Anstatt gemeinsam mit seinen Teamkollegen in die USA zu reisen, musste Embolo daraufhin bei der US-Botschaft in Bern einen neuen Visumsantrag stellen, was zu erheblicher Aufregung führte. Grund für die Probleme war eine Verurteilung, die Embolo im Frühjahr dieses Jahres erhalten hatte. Wegen einer ausgesprochenen Drohung und der daraus resultierenden strafrechtlichen Verurteilung verlangten die US-Behörden plötzlich weitere Unterlagen und Informationen. Konkret ging es um die Frage, ob bei dem Vorfall im Jahr 2018 physische Gewalt angewendet worden war.

Der Kommunikationschef des Schweizerischen Fußballverbandes, Adrian Arnold, betonte am Mittwoch, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Der neue Visumsantrag sei dann mit höchster Priorität bearbeitet worden, wobei sowohl die Behörden als auch die FIFA in den Prozess eingebunden waren. Währenddessen wartete Embolo in Zürich auf das grüne Licht und hielt sich mit speziellen Fitnessplänen der Performance Coaches fit, um so gut wie möglich auf den Einsatz vorbereitet zu sein.

Mit einer dreitägigen Verspätung gibt es für den Stammspieler somit doch noch ein Happy End. Ob der 29-Jährige bereits im ersten Testspiel gegen Australien am Samstag um 21:00 Uhr Schweizer Zeit eine Option sein wird, ist jedoch fraglich. Der erste WM-Vorrundenspiel der Schweizer Nationalmannschaft findet in einer Woche gegen Katar statt. Bis dahin sollte Embolo die Reisestrapazen safely hinter sich gelassen haben und topfit für den Ernstfall sein.

Die Mannschaft kann damit endlich in Bestbesetzung in die Weltmeisterschaft starten, nachdem diese unerwartete bürokratische Hürde überwunden werden konnte





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