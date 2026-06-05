Die iranische Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Visa für die Einreise in Mexiko erhalten und kann zur WM aufbrechen. Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA.

Breel Embolo muss noch immer auf die Ausreise warten. Die iranische Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Visa für die Einreise in Mexiko erhalten und kann zur WM aufbrechen.

Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Die Einreise der iranischen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte für Diskussionen gesorgt. Der iranische Verband erklärte, dass er sein Trainingscamp von Arizona ins mexikanische Tijuana verlegen wird. Das Team um Angreifer Mehdi Taremi hat einen kurzen Weg nach Los Angeles, wo die Asiaten am 15.

Juni auf Neuseeland sowie am 21. Juni auf Belgien treffen. Das dritte Spiel steigt am 26. Juni in Seattle gegen Ägypten.

Die iranische Nationalmannschaft gewann ein Testspiel gegen Mali mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Said Esatolahi (12. Minute) und Ramin Resaian (55). An diesem Samstag reist das Team von Europa nach Mexiko.

In Tijuana wird das Team in der Nacht zum Sonntag erwartet. Iran war seit 2014 in Brasilien bei jedem WM-Turnier dabei, hat aber trotz achtbarer Ergebnisse bisher nie die Vorrunde überstanden. Angesichts der Vergrösserung des Feldes auf 48 Teams und einem machbaren Auftakt gegen Aussenseiter Neuseeland stehen die Chancen diesmal gut, die Runde der letzten 32 zu erreichen. Wenige Monate vor dem Eröffnungsspiel starben im Land des Co-Gastgebers Mexiko bei Gewaltausbrüchen über 70 Menschen.

Breel Embolo hat sein Visum für die USA auch am Donnerstag noch nicht erhalten. Er wird frühestens am Freitag an die WM zum Nationalteam nachreisen können. Damit verpasst er mit grosser Wahrscheinlichkeit das finale WM-Testspiel am Samstagabend um 21 Uhr Schweizer Zeit gegen Australien. Der Schweizer Nationaltrainer steht vor seiner zweiten WM.

Wie ihm seine Mutter einst 10'000 Franken wegschnappte, worüber er mit Granit Xhaka bei einer Flasche Wein redet und welche Folgen ein heimlicher Coiffeurbesuch hatte, sieht Haalands Norwegen und zwei weitere Mannschaften als WM-Überraschungsteams. Die Schweiz trägt im ersten Spiel nicht Rot





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