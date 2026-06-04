Der Fussball-Nationalspieler wartet immer noch auf seine Einreisebewilligung, die es ihm erlaubt, ins nächste Flugzeug nach Los Angeles zu steigen.

Breel Embolo muss auf sein Visum warten, bevor er an die WM nachreisen kann. Der Fussball-Nationalspieler wartet immer noch auf seine Einreisebewilligung, die es ihm erlaubt, ins nächste Flugzeug nach Los Angeles zu steigen.

Die Schweizer Nationalmannschaft wird das erste WM-Testspiel in den USA voraussichtlich ohne ihren Starstürmer absolvieren müssen. Embolo hatte letztes Jahr beim Beantragen des Estas im Formular die Frage, ob er jemals verhaftet oder verurteilt wurde, mit "Nein" beantwortet. Der Grund für dieses Vorgehen der amerikanischen Behörden war eine Straftat von 2018, für die Embolo dieses Frühjahr in Basel verurteilt wurde. Der Schweizerische Fussballverband hatte mitgeteilt, dass das nicht der Fall sei.

Embolo wird frühestens am Freitag an die WM zum Nationalteam nachreisen können, aber er wird nach einem 15-stündigen Flug wohl nicht am letzten Testspiel vor der WM gegen Australien am Samstagabend um 21 Uhr teilnehmen können. Die Schweiz beginnt die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko am 13. Juni mit dem Spiel gegen Katar (21 Uhr)





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