Breel Embolo kritisiert SFV nach Nicht-Nomination für Nations League

Breel Embolo hat kein Verständnis für seine Nicht-Nomination für die Nations-League-Spiele und spricht von einer Kollektivstrafe. Der SFV müsse Dinge klären.

Der Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo hat nach eigenen Aussagen kein Verständnis dafür, dass er wegen der Covid-Zertifikat s-Affäre für die letzten Nations-League-Spiele nicht aufgeboten wurde. In einem Interview mit der Schweiz am Wochenende sagte der 29-Jährige, er habe das Gefühl, sein Verbot, im September zum Team zu reisen, sei gewissermassen eine Kollektivstrafe gewesen. Embolo äusserte sich damit erstmals ausführlich zu den Gründen seiner Nicht-Nomination.

Embolo sieht Unterschied zu Xhaka-Fall

Der 92-fache Internationale betonte, die Umstände seines Vergehens seien seit mehreren Jahren bekannt gewesen. Neu sei einzig gewesen, dass sein Strafbefehl publik geworden sei. Embolo war 2025 wegen mehrfacher Anstiftung zu Urkundenfälschung verurteilt worden, weil er 2021 für sich und eine Bekannte ein gefälschtes Covid-Reisezertifikat erwarb.

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Embolo ist der Ansicht, sein Fall unterscheide sich von jenem von Granit Xhaka, der gestanden hatte, eine gefälschte Impfbestätigung gekauft zu haben. Er sei geimpft, dreimal, sagte Embolo und betonte, es sei ein ganz anderer Fall als bei Xhaka. Der SFV und er seien dabei nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.

Der bei Atlanta in der Major League Soccer engagierte Stürmer äusserte sich auch anderweitig kritisch zum Umfeld des Schweizerischen Fussballverbandes. Es gebe Leute, die Dinge leaken und die nicht loyal zu einem und zur Mannschaft seien. Er bezog sich damit auf einen Medienbericht während der WM, in dem Xhaka als Tyrann dargestellt worden sei. Xhaka sei aber kein Tyrann, er wolle schlicht immer gewinnen.

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Kritik an mangelnder Loyalität im SFV

Namen nannte Embolo nicht, betonte aber, mit Nati-Coach Murat Yakin, mit Nati-Direktor Pierluigi Tami und der Mannschaft habe er kein Problem. Gleichzeitig forderte er, langfristig müsse der SFV ein paar Dinge klären, egal ob es ihn betreffe oder andere Spieler. Das sei für ihn die wichtigste Message.

Für die November-Spiele wird Embolo in den Kreis der Nati zurückkehren. Er sei in dieser Frage allerdings bis vor Kurzem bei 50/50 gewesen, sagte er, habe sich nun aber entschieden, dabei zu sein.

Rückblick auf WM-Viertelfinal und Rote Karte

Embolo warf in dem Interview auch einen Blick zurück auf den WM-Viertelfinal gegen Argentinien, in dem er in einem umstrittenen Entscheid vom Platz gestellt worden war. Wäre die Rote Karte nicht gewesen, dann hätten sie wahrscheinlich den Halbfinal erreicht, sagte er. Das sei es, was schmerze.

In der Kabine habe er sich beim Team entschuldigt. Er habe geweint, es sei ihm wirklich nicht gut gegangen. Gleichzeitig betonte Embolo, dass er sich nicht schuldig fühle. Die Rückkehr in die Nati für die November-Spiele steht damit fest, die grundsätzlichen Fragen an den Verband bleiben aus seiner Sicht jedoch offen.