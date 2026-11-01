Breel Embolo kritisiert Nations League Entscheidung und Covid-Regeln

Breel Embolo äußert sich kritisch zur Nichtnominierung wegen Covid-Zertifikats-Affäre. Er fühlt sich von Druck beeinflusst und beschreibt die Situation als verletzend für den Schweizer Stürmer.

Der Schweizer Fussball nationalspieler Breel Embolo hatte die Nations-League-Spiele im September verpasst, ebenso wie sein Teamkollege Granit Xhaka. Auslöser für die Nichtnominierung beider Akteure war eine sogenannte Covid-Zertifikats-Affäre. Bis heute zeigt sich der Stürmer von der damaligen Situation tief betroffen und versteht den Entscheid des Verbands nur schwer.

Embolo betont in einem Interview, dass er drei Mal geimpft war. Er sieht seinen Fall als grundlegend anders an als den von Granit Xhaka. Der Angreifer hat den Eindruck, dass seine Ausbootung aus der Nationalmannschaft eine Art Kollektivstrafe gewesen sein könnte. Dies empfindet er als ungerecht, da sein Status bezüglich Impfungen und Zertifikaten weitaus länger bekannt war als der von Xhaka.

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Empfindet Entscheidung als verletzend

Die Erfahrung hat den Sportler emotional sehr mitgenommen. Embolo beschreibt es als verletzend, dass sich der Fussballverband von externen Personen unter Druck setzen lässt, um eine Entscheidung zu treffen. Diese Abhängigkeit von aussen stehenden Einflüssen hat ihn als Mensch enttäuscht. Er fühlte sich nicht wertgeschätzt, obwohl er alle Auflagen erfüllt hatte.

Der 27-jährige Angreifer stand nach den Spielen im November vor der Frage, ob er überhaupt wieder für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen würde. Die Rückkehr war zunächst völlig unklar und Embolo schätzt die Chancen damals auf fünfzig zu fünfzig ein. Es bestand grosse Unsicherheit darüber, ob der Verband ihm nach der Affäre noch vertrauen würde. Die Situation war für den Spieler sehr belastend.

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Rote Karte und Halbfinal-Chance

Damit Embolo dann doch bei den letzten beiden Nations-League-Partien im November dabei sein konnte, bedurfte es einer Klärung. Er hat nun definitiv entschieden, wieder zur Verfügung zu stehen. Die Entscheidung fiel jedoch im Schatten einer eigenen Leistungsschwäche. Embolo bereut eine Rote Karte, die er in einem entscheidenden Spiel erhalten hatte. Wäre diese Rote Karte nicht erfolgt, hätte die Schweiz wahrscheinlich den Halbfinal erreicht.

Genau das ist es, was ihm nach wie vor am meisten wehtut. Der verpasste Einzug ins Finale belastet den Stürmer immer noch. Er hat sich im Anschluss an das Spiel offiziell bei der Mannschaft entschuldigt. Embolo räumt ein, dass es ihm in der Folgezeit sehr schlecht gegangen ist und er sogar geweint hat. Die emotionale Last war gross.

Überwindung der persönlichen Krise

Mittlerweile hat Breel Embolo sich von diesen schweren Momenten erholt. Er hat den Schritt zurück auf das Feld geschafft und die emotionale Distanz wieder gefunden. Die Kritik an der damaligen Handhabung der Covid-Regeln bleibt jedoch bestehen. Er sieht es nicht als fairen Umgang mit einem geimpften Spieler an.

Die Affäre um die Nichtnominierung hat bleibende Spuren hinterlassen. Embolo fordert einen respektvolleren Umgang seitens des Verbands. Er möchte nicht, dass Entscheide unter äusserem Druck getroffen werden. Für ihn war dies ein menschliches Versagen der Organisation. Der Stürmer will mit dieser Offenheit Klarheit schaffen und seine Position im Schweizer Fussball festigen.