Breel Embolo im Einreise-Chaos: Nati-Stürmer verpasst Testspiel

Breel Embolo steckt im Einreise-Chaos fest und verpasst das letzte Testspiel der Schweizer Nationalmannschaft. Der SFV hofft, dass die geforderten Dokumente am Freitag vorliegen werden, damit Embolo endlich ins Flugzeug steigen darf.

Bis zum Freitagmorgen bleibt das amerikanische Konsulat geschlossen, was für Breel Embolo bedeutet, dass er weiter im Einreise-Chaos feststeckt. Der Nati -Stürmer soll zu Hause bleiben, trainieren und sich langweilen, wie es aus seinem Umfeld heißt.

Auch der Donnerstag verläuft im 'Fall Breel Embolo' ereignislos.

'Wir sind am Warten und werden euch informieren, sobald es Neuigkeiten gibt', sagt der Nati-Medienverantwortliche Sergio Affuso. Embolo reist auch am Donnerstag nicht zur Nati und verpasst somit das letzte Testspiel. Die amerikanische Botschaft in Bern hat bereits um 17:30 Uhr ihre Türen geschlossen und öffnet erst am Freitagmorgen wieder, was bedeutet, dass auch am Freitag zunächst nichts passieren wird. Der SFV hofft jedoch, dass die geforderten Dokumente am Freitag vorliegen werden, damit Embolo endlich ins Flugzeug steigen darf.

Im Nati-Camp würde er mit offenen Armen empfangen werden.

'Wir vermissen Breel nicht nur auf dem Fussballplatz sondern auch daneben. Er ist ein so lebensfroher Typ, der für gute Stimmung sorgt', meint Nico Elvedi





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