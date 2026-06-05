Der Stürmer des Schweizer Fussballverbandes (SFV) hat am Mittwoch einen Visumsantrag auf der US-Botschaft in Bern gestellt. Nach einigen Verzögerungen wurde das Visum am späten Donnerstagabend genehmigt. Embolo kann nun am Freitag nach San Diego zur Schweizer Nati reisen.

Breel Embolo erhält grünes Licht für die USA . Der Stürmer des Schweizer Fussballverband es ( SFV ) hat am Mittwoch einen Visum santrag auf der US-Botschaft in Bern gestellt.

Nach einigen Verzögerungen wurde das Visum am späten Donnerstagabend genehmigt. Embolo kann nun am Freitag nach San Diego zur Schweizer Nati reisen. Der 29-Jährige hat sich auf Instagram für die positive Unterstützung bedankt, insbesondere beim Schweizer Fussballverband und der Fifa. Er richtet nun seinen Fokus auf die sportlichen Ziele und freut sich, endlich in die USA zu reisen.

Der SFV-Medienchef Adrian Arnold erklärt, dass Embolo den ESTA-Fragebogen nicht neu ausfüllen musste, da er bereits über die notwendigen Unterlagen verfügte. Embolo wird am Freitag von Zürich nach San Diego fliegen und sich der Schweizer Nati anschließen. Der Fussballverband und die Fifa haben Embolo für die positive Unterstützung bedankt. Der Stürmer wird nun seine volle Konzentration auf die sportlichen Ziele richten und sich auf die bevorstehende Fussball-WM vorbereiten.

Der SFV-Medienchef Adrian Arnold erklärt, dass Embolo nicht neu den ESTA-Fragebogen ausfüllen musste, da er bereits über die notwendigen Unterlagen verfügte. Embolo wird nun seine volle Konzentration auf die sportlichen Ziele richten und sich auf die bevorstehende Fussball-WM vorbereiten





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