Breel Embolo endlich in den USA: Schweizer Nati komplett

Nach bürokratischen Problemen ist Breel Embolo am Freitag in Los Angeles gelandet und ins Teamhotel nach San Diego weitergereist. Der Stürmer von Stade Rennes wird am letzten Test gegen Australien nicht teilnehmen, sein WM-Debüt ist für das Spiel gegen Katar geplant.

Am Freitagnachmittag war es endlich so weit: Mit Breel Embolo landete um 16:10 Uhr das 26. und letzte Mitglied der Schweizer Nati aus Zürich kommend in den USA .

In einem Video, das der Schweizer Fussballverband in den sozialen Medien teilte, war zu sehen, wie der Rennes-Stürmer wenig später von Nati-Direktor Pierluigi Tami am Flughafen Los Angeles willkommen geheissen wurde. Von da ging es mit dem Auto nach San Diego ins Team-Hotel der Nati, wo er um 19:15 Uhr ankam. Ein Einsatz am Samstag gegen Australien im letzten Test vor der WM ist trotzdem ausgeschlossen. Nach den Reisestrapazen soll nichts riskiert werden.

Den ersten Ernstkampf absolviert die Nati in einer Woche in San Francisco gegen Katar. Die verspätete Ankunft Embolos hatte einen bürokratischen Haken: Der 29-Jährige hatte den regulären Flug der Schweizer am Dienstag verpasst, weil sein ESTA von den US-Behörden kurzfristig annulliert worden war. Grund dafür war eine Verurteilung im Frühling dieses Jahres wegen einer ausgesprochenen Drohung. Die daraus resultierende Strafe verlangte von den US-Behörden weitere Informationen, bevor sie die Einreise gestatten konnten.

Der anschliessende Visums-Antrag wurde indes mit hoher Priorität behandelt, sodass Embolo nun doch noch rechtzeitig zum Team stossen konnte. Die Schweizer Nati hat damit ihren kompletten Kader beisammen, nur wenige Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen Katar. Embolo ist ein wichtiger Bestandteil der Offensive der Schweiz. Mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr soll er in den USA für Furore sorgen.

Trainer Murat Yakin setzt grosse Hoffnungen in den Stürmer, der in dieser Saison für Stade Rennes in der Ligue 1 überzeugt hat. Die Vorbereitung auf die WM verlief für die Schweiz insgesamt positiv, mit Siegen in den Testspielen gegen Ghana und Japan. Die Mannschaft zeigt sich in guter Form, und die Integration von Embolo wird nun mit Hochdruck vorangetrieben.

Die Defensive um Captain Granit Xhaka und Goalie Yann Sommer gilt als stabil, während die Offensive mit Embolo, Haris Seferovic und Xherdan Shaqiri variabel und gefährlich ist. Die Schweiz trifft in der Gruppenphase auf Katar, Kamerun und Brasilien. Ein Weiterkommen ist das erklärte Ziel, wobei das Auftaktspiel gegen den Gastgeber Katar als richtungsweisend gilt. Embolos Präsenz gibt dem Team zusätzliche Optionen und Selbstvertrauen.

Die Fans in der Schweiz fiebern dem Turnier entgegen und hoffen auf eine Wiederholung des Achtelfinal-Einzugs von 2018 oder sogar mehr. Die Mannschaft ist entschlossen, die WM in den USA und Kanada nachhaltig zu prägen. Die bürokratischen Hürden, die Embolo erlebt hat, erinnern daran, dass selbst Spitzensportler nicht vor bürokratischen Herausforderungen gefeit sind. Die schnelle Lösung des Problems zeigt jedoch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Schweizer Verband und den US-Behörden.

Embolo selbst zeigte sich nach der Ankunft erleichtert und konzentriert auf das sportliche Ziel. Seine Teamkollegen begrüssten ihn herzlich, und die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der anfänglichen Verzögerung positiv. Die nächsten Tage stehen im Zeichen der taktischen Feinarbeit und der Akklimatisierung. Mit Embolo an Bord kann die Schweiz optimistisch in die WM starten.

Insgesamt ist die Ankunft von Breel Embolo ein wichtiger Meilenstein in der WM-Vorbereitung der Schweiz. Die Mannschaft ist nun komplett und bereit, sich den Herausforderungen der Gruppenphase zu stellen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich das Team präsentieren wird. Mit einem starken Kollektiv und individuellen Qualitäten wie denen Embolos ist alles möglich.

Die Schweizer Nati wird alles daransetzen, um die Erwartungen zu erfüllen und für positive Schlagzeilen zu sorgen





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