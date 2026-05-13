BRECHER ENTNEHT KARRIERE, ADLANI GEGEN BASEL

Brecher beendet Karriere - Longtime FCZ goalkeeper Yanick Brecher announces retirement after 366 appearances. Adlani und Basel - Omar Adlani and Club part ways due to differences in future collaboration. Geisterspiel in Lausanne - Heavy clashes between Lausanne-Sport and GC in Saturday's Super-League game led to a decision to play under closed doors.

Brecher beendet Karriere Der langjährige FCZ -Goalie Yanick Brecher hat seine Profikarriere beendet. Er lief 366 Mal für die Stadtzürcher und wird kommenden Sonntag im Letzigrund verabschiedet.

"Ich bin als 13-Jähriger mit grossen Träumen und Ambitionen zum FCZ gekommen. Nun blicke ich auf 20 wunderschöne Jahre zurück," wird Brecher zitiert. Er wird dem FCZ als Botschafter erhalten bleiben. Adlani und Basel gehen getrennte Wege Omar Adlani wird die FCB-Frauen nur noch bis Ende Saison trainieren.

Der 34-jährige Chefcoach und der Klub haben sich auf eine Trennung geeinigt. Der Grund ist "unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der futurschen Zusammenarbeit". Adlani hatte die FCB-Frauen im Oktober 2025 übernommen. Geisterspiel in Lausanne Das Super-League-Spiel zwischen Lausanne-Sport und GC vom Samstag wird ein Geisterspiel.

Wie der Waadtländer Klub mitteilte, muss das Heimspiel nach einem Beschluss der kantonalen Behörden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Dies deshalb, weil es am Dienstag im Léman-Derby gegen Servette zu schweren Ausschreitungen gekommen war. Resultat





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