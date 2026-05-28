Brazilian Parliament Votes to Abolish Six-Day Workweek, Introduce 40-Hour Week

The Brazilian Parliament has voted to abolish the six-day workweek and introduce a 40-hour workweek, guaranteeing two consecutive 24-hour rest days per week, preferably on Saturdays and Sundays. The decision was made after months of pressure from President Lula da Silva, who has repeatedly advocated for the proposal. The companies will have 14 months to adjust to the new work hours. Critics argue that the change will be difficult for businesses and may negatively impact employees. Another proposal is to replace the current system with a flexible payment system based on hours.

Jubel in Brasília: Abgeordnete des brasilianischen Parlaments stimmen für die Abschaffung der Sechs-Tage-Woche auf 40 Stunden beschlossen. Bei der Abstimmung am Mittwoch votierten auch viele Abgeordnete der Opposition dafür, eine Fünf-Tage-Arbeitswoche mit insgesamt 40 Arbeitsstunden in der Verfassung zu verankern.

Als Nächstes muss der Senat über die Vorlage entscheiden und kann sie noch verändern. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der sich im Oktober zur Wiederwahl stellt, hat wiederholt für den populären Vorschlag geworben. Derzeit arbeiten Beschäftigte in Brasilien fünf Achtstundentage und vier Stunden an einem sechsten Tag – also insgesamt 44 Stunden pro Woche. Mit der Änderung wird die Sechs-Tage-Woche ohne Lohnkürzung für mindestens 37 Millionen Menschen abgeschafft und eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 40 Stunden eingeführt.

Sie garantiert zwei aufeinanderfolgende 24-Stunden-Ruhetage pro Woche, vorzugsweise samstags und sonntags. Die Unternehmen bekommen 14 Monate Zeit, um die Arbeitszeiten anzupassen. Wirtschaftsvertreter hatten eine Übergangszeit von zehn Jahren gefordert. Auch Abgeordnete der Opposition stimmten nach monatelangem Druck ihrer Wähler für das Gesetz.

Andere hielten an ihrer Kritik fest.

«Es ist mir egal, dass jetzt ein Wahljahr ist», sagte der Abgeordnete Kim Kataguiri. «Dies wird für viele Unternehmen ein Problem sein. Die Arbeitnehmer sollten wissen, dass es ihnen schlechter gehen könnte als jetzt. » Lulas wichtigster Herausforderer Flávio Bolsonaro möchte das derzeitige System der Wochenarbeitszeit durch eine flexiblere Bezahlung nach Stunden ersetzen.

Sein Vorschlag scheint bisher aber nur bei einigen Wirtschaftsführern beliebt zu sein. Auch Mexiko und Chile haben eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden beschlossen. In Argentinien möchte Präsident Javier Milei dagegen die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden verlängern und einen Zwölf-Stunden-Arbeitstag möglich machen





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