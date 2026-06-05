Braunbär in Slowakei: Forstarbeiter schwer verletzt

Ein 37-jähriger Forstarbeiter wurde von einem Braunbären angegriffen und schwer verletzt. Die Rettungskräfte konnten den Verletzten nicht per Hubschrauber bergen.

In der Slowakei ist ein 37-jähriger Forstarbeiter von einem Braunbär en angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann erlitt Bisswunden an Schulter, Knie und Hüfte. Die Rettungskräfte konnten den Verletzten nicht per Hubschrauber bergen, da das dicht bewachsene und vom Regen nasse Gelände eine Landung des Helikopters in ausreichender Nähe oberhalb der Ortschaft Liptovska Anna unmöglich machte.

Die Feuerwehrleute und Rettungskräfte konnten den Mann auf dem Landweg ins Krankenhaus der Stadt Liptovsky Mikulas transportieren. Der Waldarbeiter war bereits im Jahr 2024 durch einen Bären verletzt worden. In der Nähe der Ortschaft Stranavy hatte eine Bärin einen Wanderer schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein Muttertier handelte, das um seine Jungen fürchtete.

Nach der letzten offiziellen Zählung aus dem Jahr 2022 gibt es in der Slowakei etwa 1'200 freilebende Bären. Die Tiere gehen normalerweise Menschen aus dem Weg, wenn sie sie rechtzeitig bemerken. Bei einem überraschenden Zusammentreffen oder wenn Muttertiere ihre Jungen gefährdet sehen, können sie jedoch angreifen. Einzelne Zusammenstösse endeten in den vergangenen Jahren tödlich





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