Welche Bratpfanne ist die beste? Ein Vergleich von Edelstahl, Gusseisen und Keramikpfannen. Wir klären, welche Materialien sicher sind und wie man Pfannen richtig pflegt.

Die Frage, welche Bratpfanne die richtige Wahl für die eigene Küche ist, führt oft zu hitzigen Diskussionen unter Hobbyköchen und Profiköchen gleichermaßen. Die Antwort lautet jedoch: Es gibt keine universelle Pfanne, die für jedes Gericht und jede Kochtechnik optimal geeignet ist. Stattdessen hängt die Entscheidung stark von den individuellen Kochgewohnheiten, den verwendeten Zutaten und dem gewünschten Garprozess ab. Während Antihaft-Pfannen mit PTFE-Beschichtung lange als Standard galten, rücken ökologische Bedenken und neue Technologien in den Fokus. Gleichzeitig etablieren sich traditionelle Materialien wie Edelstahl und Gusseisen als robuste Alternativen, die jedoch andere Pflege erfordern.

Sicherheit von Teflon und PTFE Beschichtungen

Antihaftpfannen gelten bei bestimmungsgemäßem Gebrauch als unbedenklich für die Gesundheit. Viele Verbraucher verwenden den Begriff Teflon fälschlicherweise als Gattungsbegriff, tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um einen geschützten Markennamen für den Kunststoff Polytetrafluorethylen (PTFE). Dieser Kunststoff bildet die Grundlage der Antihaftbeschichtung und sorgt dafür, dass Speisen kaum haften bleiben. Die Sicherheit dieser Beschichtung ist jedoch temperaturabhängig. Wenn eine leere Pfanne unbeaufsichtigt stark erhitzt wird, können ab einer Temperatur von 360 Grad Celsius gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden. Diese Dämpfe ähneln in ihrer Wirkung manchmal dem Rauch, der beim Verbrennen von organischen Stoffen entsteht, müssen es aber nicht zwingend sein.

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Das Einatmen dieser Dämpfe kann bei empfindlichen Personen zu grippeähnlichen Symptomen führen, einem Zustand, der als Polymere-Fieber bekannt ist. Experten des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) weisen jedoch darauf hin, dass eine solche Überhitzung im normalen Haushaltsgebrauch sehr unwahrscheinlich ist, solange die Pfanne mit Lebensmitteln befüllt ist. Die vorhandene Nahrung und Flüssigkeit begrenzen die Temperaturentwicklung in der Regel auf maximal 100 bis 200 Grad Celsius. Dennoch sollte die Neigung, Pfannen leer oder auf höchster Stufe vorzuheizen, vermieden werden, um Risiken auszuschließen.

Ein weiteres Thema ist die Migration von Stoffen aus der Beschichtung in die Lebensmittel. Laut den aktuellen Einschätzungen des BfR sind die hierbei abgegebenen Mengen so minimal, dass keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Auch das versehentliche Verschlucken von kleinen Partikeln der Beschichtung gilt als largely unbedenklich, da der menschliche Verdauungstrakt diese Teilchen unverdaut wieder ausscheidet. Allerdings sind die Auswirkungen extremerly kleiner Partikel, die in den Blutkreislauf gelangen könnten, wissenschaftlich noch nicht ausreichend erforscht. Parallel dazu steht die Verwendung von PFAS, also per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, in der Kritik. Diese sogenannten Ewigkeitschemikalien sind schwer abbaubar und reichern sich in der Umwelt an, was ökologische Bedenken hinsichtlich der Herstellung und Entsorgung von Antihaftpfannen aufwirft.

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Robustheit und Handhabung von Edelstahl und Gusseisen

Edelstahlpfannen, auch Chromstahlpfannen genannt, zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit aus. Im Gegensatz zu beschichteten Modellen besitzen sie keine schützende Beschichtung, die das Anhaften von Speisen verhindert. Dies erfordert jedoch kein besonders hohes kulinarisches Können, wenn man die richtigen Techniken anwendet. Das Geheimnis liegt in der Temperaturkontrolle und der Verwendung von ausreichend Bratfett. Edelstahl ist besonders gut dafür geeignet, Speisen scharf anzubraten und schöne Krusten zu bilden, was für die Bratwurst oder ein gutes Steak unerlässlich ist.

Um die optimale Brattemperatur für Edelstahl zu finden, empfiehlt sich der sogenannte Wassertropfen-Test. Dabei gibt man einige Tropfen Wasser in die erhitzte Pfanne. Wenn die Wassertropfen wie kleine Kugeln über den Boden tanzen, ist die Pfanne heiß genug. Verdampfen sie jedoch sofort, ist die Oberfläche noch nicht ausreichend erhitzt. Nach diesem Test gibt man Öl hinzu und reduziert die Hitze auf ein mittleres Niveau. Bei Fleischstücken ist zudem Geduld gefragt. Zunächst haftet das Fleisch oft fest am Boden, sobald sich jedoch eine Bratkruste gebildet hat, löst es sich meist von selbst vom Pfannenboden.

Gusseisenpfannen bieten ähnliche Vorteile in puncto Hitzeentwicklung und -speicherung, sind jedoch in der Pflege anspruchsvoller. Sie eignen sich hervorragend für Gerichte, die kräftig angebraten werden müssen. Unbeschichtete Gusseisenmodelle müssen vor dem ersten Gebrauch eingebrannt werden, um eine schützende Schicht, die sogenannte Patina, zu erzeugen. Dabei wird die Pfanne dünn mit hitzebeständigem Pflanzenöl, wie Sonnenblumen- oder Erdnussöl, eingerieben und anschließend erhitzt. Diese Patina verhindert Rostbildung und sorgt für eine gewisse Antihaftwirkung, sodass Lebensmittel weniger stark anhaften.

Die Pflege von Gusseisenpfannen unterscheidet sich grundlegend von der von Edelstahl oder Teflon. Nach dem Gebrauch sollte die Pfanne lediglich ausgewischt und keinesfalls mit Spülmittel abgewaschen oder in den Geschirrspüler gesteckt werden, da dies die Patina zerstört. Verschmutzungen können mit Salz und einem Tuch entfernt werden. Falls die Patina beschädigt oder abgewaschen wurde, muss der Einbrennvorgang wiederholt werden, um die Funktionalität der Pfanne wiederherzustellen. Ohne diese Pflege neigt Gusseisen zur Rostbildung, was die Haltbarkeit der Pfanne erheblich verkürzt.

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Keramik als Alternative und ihre Grenzen

Keramikbeschichtete Pfannen werden zunehmend als Alternative zu herkömmlichen Antihaftpfannen mit PFAS beworben. Sie versprechen eine sichere Beschichtung ohne die umstrittenen Ewigkeitschemikalien und bieten anfangs eine hervorragende Antihaftwirkung. Allerdings zeigen Tests, dass diese Eigenschaften nicht dauerhaft erhalten bleiben. In einer Untersuchung konnten nur zwei von neun getesteten Keramikpfannen auch nach simulierter Abnutzung vollständig überzeugen. Bei den meisten Modellen ließ die Antihaftwirkung relativ schnell nach.

Besonders kritisch fiel das Ergebnis bei vier Modellen aus, bei denen die Omeletten bereits nach einer simulierten Nutzungsdauer von nur einem Jahr am Pfannenboden festklebten. Dies macht deutlich, dass die Haltbarkeit von Keramikpfannen oft geringer ist als die von hochwertigen Edelstahl- oder Gusseisenmodellen. Zudem sollte beachtet werden, dass nicht jede als Keramikpfanne beworbene Pfanne zwangsläufig PFAS-frei ist. Auch hier gilt die Regel, dass Überhitzung vermieden werden sollte, um die Beschichtung nicht zu schädigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl der richtigen Bratpfanne eine Abwägung zwischen Komfort, Langlebigkeit und Gesundheitsaspekten darstellt. Antihaftpfannen bieten maximalen Komfort, erfordern aber vorsichtigen Umgang mit der Hitze. Edelstahl und Gusseisen sind langlebiger und umweltfreundlicher, erfordern jedoch mehr Geschick und Pflege beim Kochen und Reinigen. Keramikpfannen bieten eine kurzfristige Lösung, deren Langzeitperformance oft enttäuschend ist. Der Schlüssel zu einer zufriedenstellenden Kocherfahrung liegt in der richtigen Wahl des Materials für das jeweilige Gericht und der konsequenten Einhaltung der Pflegenempfehlungen des Herstellers. Wer diese Aspekte berücksichtigt, kann seine Küchenausstattung optimal auf seine Bedürfnisse anpassen und lange Freude an seinen Pfannen haben.