Brasilien muss im ersten WM-Spiel gegen Marokko ohne Neymar auskommen, der weiterhin an einer Wadenverletzung laboriert. Unterdessen sorgt FIFA-Chef Infantino mit einer Spitze gegen Italien für Aufregung. Zudem wird Thomas Partey die Einreise nach Kanada verweigert.

Brasilien muss im ersten WM-Vorrundenspiel gegen Marokko auf Superstar Neymar verzichten, und es droht sogar eine längere Pause über die gesamte Gruppenphase hinaus. Der 34-jährige Stürmer, der zuletzt beim FC Santos spielte, laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung.

Trainer Carlo Ancelotti erklärte vor dem Auftakt gegen die Nordafrikaner: "Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann.

" Neymar war überraschend in den Kader berufen worden, nachdem er seit mehr als zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr bestritten hatte. Seine Verletzung verhindert auch weiterhin die Teilnahme am Training, sodass er sowohl die Testspiele gegen Panama und Ägypten als auch das Spiel am Tag vor der Partie gegen Marokko verpasste.

Ancelotti betonte, dass er Neymar nicht nur wegen seiner fußballerischen Qualitäten nominiert habe, sondern auch wegen seiner Erfahrung: "Er kann ein gutes Beispiel für die jüngeren Spieler in unserem Kader sein.

" Teamkollege Vinícius Júnior bezeichnete Neymar als Idol, das ihn inspiriere, und wünschte ihm eine schnelle Genesung. Brasiliens weitere Gegner in der Gruppe sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland.

Währenddessen sorgte FIFA-Präsident Gianni Infantino mit einer Aussage über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 oder sogar 228 Teams für Irritationen, insbesondere in Italien. In einem Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte er sich über das erneute Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation lustig und sagte grinsend: "Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams - oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams.

" Die FIFA hat jedoch nur 211 Mitgliedsverbände. Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich irritiert und kündigte an, das Gespräch mit dem FIFA-Chef suchen zu wollen: "Angesichts der grossen Entfernung zwischen Italien und Mexiko ist ein Telefongespräch zur Klärung der Sachlage, je nach seinen Verpflichtungen, am besten. Ich bin an seinen direkten Gedanken interessiert.

" Italien hatte zum dritten Mal in Serie die WM-Qualifikation verpasst und fehlt beim derzeitigen Turnier in Kanada, Mexiko und den USA, bei dem erstmals 48 Teams teilnehmen. Weitere Meldungen vom WM-Auftakt: Der ghanaische Nationalspieler Thomas Partey wurde von kanadischen Behörden die Einreise verweigert und wird daher im ersten Gruppenspiel nicht dabei sein. Die FIFA bestätigte, dass Partey wegen Visa-Problemen nicht vom Trainingslager in Boston in die USA nach Kanada reisen kann.

Partey steht seit April wegen Missbrauchsvorwürfen in London vor Gericht, die nächste Anhörung ist für Oktober angesetzt. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2020 eine Frau in London zweimal vergewaltigt zu haben; er plädierte auf nicht schuldig. Ein Urteil soll nicht vor Mitte 2027 fallen. Zuvor war er im Juli 2025 wegen fünf weiterer Fälle von Vergewaltigung und einem Fall von sexueller Nötigung angeklagt worden, die sich auf die Jahre 2021 und 2022 beziehen.

Auch diese Vorwürfe wies er zurück. Bei der Partie zwischen Tschechien und Südkorea kam es zu einem kuriosen Vorfall: In der 25. Minute zerrte der Südkoreaner Lee Han-Beom am Trikot des Tschechen Pavel Sulc und riss es dabei fast komplett. Sulc bemerkte den plötzlichen Durchzug an seinem Rücken zunächst nicht, da er den Freistoß umgehend ausführen wollte.

Zuvor hatte Südkorea das Spiel mit 2:1 gedreht. Am Freitag um 21 Uhr Schweizer Zeit beginnt für die Schweizer Gruppe B das Turnier mit dem Spiel Kanada gegen Bosnien-Herzegowina. Ein besonderes Ritual ist dem rumänischen Fußballkommentator Ilie Dobre zu eigen: Bei Treffern brüllt er ein extrem langgezogenes "Gooool" ins Mikrofon, obwohl Ärzte vor den gesundheitlichen Risiken warnen. Beim Auftakt Mexikos gegen Südafrika erzielte Raúl Jiménez sein erstes WM-Tor per Kopf.

Der 35-jährige Stürmer, der 2020 einen schweren Schädelbruch erlitten und eine Notoperation über sich ergehen lassen musste, traf in seinem vierten WM-Turnier. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.

Mit 48 teilnehmenden Mannschaften wurde das Teilnehmerfeld im Vergleich zu früheren Turnieren erweitert. Die Berichterstattung bleibt während des gesamten Turniers auf dem Laufenden





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