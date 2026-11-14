Brasilien verliert Testspiel gegen Japan in Singapur

Carlo Ancelotti und Raphinha erhalten Rot im Freundschaftsspiel gegen Japan. Das brasilianische Team unterliegt mit 2:3 in Singapur trotz Vinicius Junior Doppelpack.

Die brasilianische Nationalmannschaft hat ihr jüngstes Freundschaftsspiel in Singapur gegen Japan mit 2:3 verloren. Das Match endete in der Nachspielzeit mit dem entscheidenden Treffer von Tatsuhiro Sakamoto. Brasilien -Trainer Carlo Ancelotti sah während des Spiels die Rote Karte.

Detaillierte Spielverläufe in Singapur

Das Spiel in Singapur begann mit einem unerwarteten Rückstand für die Seleção. Japan führte früh durch Tore von Takefusa Kubo in der 15. Minute und Keito Nakamura in der 19. Minute. Brasilien stand unter Druck und musste einen Doppelschlag verkraften.

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Die Hoffnung erwachte für die Brasilianer durch Vinicius Junior. Der Spieler von Real Madrid erzielte in der 33. Minute den ersten Ausgleich. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit traf er erneut in der 75. Minute und glich aus. Der Stand war 2:2.

Kontroverse um Rotkarten für Trainer

Das Spiel endete nicht wie erwartet unentschieden. Tatsuhiro Sakamoto erzielte den Siegtreffer für Japan in der Nachspielzeit. Dies löste eine massive Reaktion auf der brasilianischen Bank aus. Das Team forderte scheinbar ein Foul, um das Ergebnis zu ändern.

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Die Schiedsrichter reagierten streng auf das Verhalten der Bank. Trainer Carlo Ancelotti erhielt die Rote Karte. Auch der Kapitän Raphinha saß zu diesem Zeitpunkt auf der Bank und erhielt ebenfalls ein Rot. Beide waren vom Feld verwiesen.

Kaderstruktur und aktuelle Lage

Der Kader wurde von Ancelotti deutlich verjüngt. Das Team setzte auf 15 Spieler unter 23 Jahren. Diese Auswahl wurde als Experiment gewertet. Die Strategie sollte frische Impulse setzen. Die Ergebnisse blieben jedoch aus.

Der Kontext des Spiels ist wichtig. Fünf Monate zuvor schied die Mannschaft früh bei der Weltmeisterschaft aus. Das Aus kam im Achtelfinale gegen Norwegen. Dieser Vorfall bleibt im Gedächtnis. Die aktuelle Niederlage vertieft die Kritik.

Ausblick und Konsequenzen

Die Niederlage in Singapur ist ein Rückschlag. Ancelotti muss die Mannschaft neu aufbauen. Die roten Karten belasten die Stimmung. Vinicius Junior bleibt ein Hoffnungsträger. Sein Doppelpack war das Highlightspiel.

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Japan zeigte sich stark und verwertete seine Chancen. Das Team um Sakamoto spielte effektiv. Die Zukunft für die Seleção ist ungewiss. Ancelotti muss seine Taktik überdenken. Die Fans sind enttäuscht.