Brasilien und Marokko: Ein Traumtor rettet Rekordtitelträger

Brasilien hat dank eines Traumtorts von Vinícius Júnior einen Fehlstart verhindert. Ismael Saibari hatte Marokkas Rekordtitelträger zuvor in Führung gebracht.

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Im Fernsehinterview macht sich Fifa-Chef Gianni Infantino über Italien lustigBrasilien verhindert dank Traumtor einen Fehlstart Ein Traumtor von Vinícius Júnior hat Rekordtitelträger Brasilien vor einem Fehlstart bewahrt. Der Offensivstar von Real Madrid erzielte beim 1:1 gegen Marokko in East Rutherford in der 32. Minute den Ausgleich. Ismael Saibari hatte Afrikameister Marokko zuvor in Führung gebracht (21. )





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