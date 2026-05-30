Brasilien kritisiert US-Einstufung von Drogenbanden als Terrororganisationen scharf

Die brasilianische Regierung hat die Entscheidung der USA, die Drogenbanden PCC und CV als Terrororganisationen einzustufen, als Einmischung in innere Angelegenheiten verurteilt. Sie warnt vor wirtschaftlichen Schäden und gefährdetem Informationsaustausch. Besonders kritisch sieht sie Lobbyarbeit von Bolsonaro-Anhängern in Washington.

Die brasilianische Regierung hat die Entscheidung der USA , die beiden mächtigen Drogenbanden Primeiro Comando da Capital (PCC) und Comando Vermelho (CV) als Terrororganisationen einzustufen, scharf verurteilt.

In einer offiziellen Stellungnahme betonte das Außenministerium in Brasília, dass Brasilien jegliche Form von externer Einmischung in seine inneren Angelegenheiten ablehne. Die Regierung warnte vor willkürlichen Maßnahmen aus dem Ausland, die als Vorwand genutzt werden könnten, um die Souveränität Brasiliens zu untergraben und seine Wirtschaft zu schädigen. Besonders kritisch äußerte sich die Regierung zu dem Umstand, dass Mitglieder der Familie des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro in Washington für diese Einstufung lobbyiert hatten.

Bolsonaros Sohn Flávio, ein einflussreicher Senator und potenzieller Präsidentschaftskandidat, hatte sich in Gesprächen mit US-Vertretern für die Terrorliste eingesetzt. Die brasilianische Regierung wies darauf hin, dass solche einseitigen Aktionen den jahrelang aufgebauten Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden beider Länder gefährden könnten. Stattdessen plädiert Brasilien für eine vertiefte Zusammenarbeit im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, insbesondere bei Geldwäsche und illegalem Waffenhandel.

Die USA hatten die Einstufung mit der grenzüberschreitenden Bedrohung durch die beiden Gruppen begründet, die zu den brutalsten kriminellen Organisationen Brasiliens zählen und deren Aktivitäten bis nach Nordamerika reichen. Während die brasilianische Regierung die Ernsthaftigkeit der Bedrohung nicht bestreitet, lehnt sie die einseitige Klassifizierung als Terrororganisationen ab, da dies negative Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen und die Wirtschaft haben könnte.

Die Diskussion um die Terrorliste fällt in eine Zeit wachsender Spannungen zwischen den USA und Brasilien unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der eine unabhängige Außenpolitik verfolgt. Kritiker werfen der Regierung Bolsonaro vor, mit ihren Lobbyaktivitäten die Souveränität Brasiliens zu untergraben und die Beziehungen zu den USA zu instrumentalisieren. Die Debatte zeigt auch das Spannungsfeld zwischen der Bekämpfung organisierter Kriminalität und dem Schutz nationaler Interessen auf.

Die brasilianische Regierung betont, dass sie weiterhin mit den USA zusammenarbeiten werde, aber auf Augenhöhe und unter Wahrung der eigenen Entscheidungsfreiheit. Die Zukunft der Sicherheitskooperation hängt nun davon ab, wie die USA auf Brasiliens Kritik reagieren. Innenpolitisch könnte die Affäre die ohnehin tiefe Polarisierung in Brasilien weiter verstärken, da Bolsonaro und seine Anhänger die Regierung Lula der Schwäche im Kampf gegen die Kriminalität bezichtigen. International beobachten andere lateinamerikanische Länder den Vorgang mit Argwohn, da sie ähnliche Einmischungsversuche befürchten.

Die Einstufung von PCC und CV erfolgte im Rahmen einer US-Sicherheitsinitiative, die auch andere lateinamerikanische Organisationen betrifft. Die brasilianische Regierung plant nun, diplomatische Kanäle zu nutzen, um die USA zu einer Überprüfung der Entscheidung zu bewegen. Gleichzeitig verstärkt sie die eigenen Maßnahmen gegen die Drogenbanden, um zu zeigen, dass Brasilien ohne externe Einmischung handeln kann. Der Konflikt unterstreicht die komplexen Herausforderungen im Kampf gegen transnationale organisierte Kriminalität, bei dem nationale Souveränität und internationale Zusammenarbeit in Einklang gebracht werden müssen





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