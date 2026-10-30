Brasilien fordert Auskunft von Argentinien über Bolsonaros Ausreise

Brasilien hat Argentinien um Auskunft über die Ausreise von Flávio Bolsonaro gebeten. Argentiniens Außenminister Quirno bestreitet eine solche Anfrage.

Brasilien hat nach der Ausreise des bei der Präsidentenwahl unterlegenen Kandidaten Flávio Bolsonaro über Argentinien in die USA die argentinische Geschäftsträgerin in Brasilia um Auskunft zu den Umständen gebeten. Die Diplomatin María Emilia Cortés wurde am Donnerstag im brasilianischen Außenministerium empfangen, wie diplomatische Quellen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigten. Argentinien s Außenminister Pablo Quirno bestritt hingegen, dass Brasilien Informationen über Bolsonaros Ausreise angefordert habe.

Streit über angebliche Auskunftsanfrage Brasiliens

Quirno erklärte auf der Plattform X, es habe keine Bitte um Informationen gegeben. Er bezeichnete entsprechende Darstellungen als falsch. Damit widerspricht der argentinische Außenminister den Angaben aus brasilianischen Diplomatenkreisen, wonach die Geschäftsträgerin im Außenministerium in Brasilia zu den Umständen der Ausreise befragt wurde.

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Flávio Bolsonaro hatte Brasilien trotz eines gerichtlichen Ausreiseverbots über Argentinien verlassen. Von dort flog er mit seiner Familie in einem Privatflugzeug über Ecuador in die USA. Der Vorgang belastet die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern zusätzlich.

Hintergrund der belasteten Beziehungen

Die Beziehungen zwischen Brasilien und Argentinien sind bereits seit Monaten angespannt. Im Juli hatte Argentiniens rechtsgerichteter Präsident Javier Milei bei einem Besuch in São Paulo seinen linken brasilianischen Amtskollegen Luiz Inácio als Dieb und Häftling bezeichnet. Zudem beleidigte er den Richter am Obersten Gerichtshof, Alexandre de Moraes.

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Daraufhin rief Brasilien seinen Botschafter aus Buenos Aires zurück. Der aktuelle Streit um die Ausreise Bolsonaros fällt somit in eine Phase ohnehin schwieriger diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden südamerikanischen Staaten.

Ausreise trotz gerichtlichen Verbots

Trotz eines Verbots der Justiz im Rahmen von Ermittlungen wegen Geldwäsche reiste Bolsonaro nach der Wahl am Sonntag heimlich in die USA aus. Er überquerte mit seiner Familie am Dienstagabend die Grenze nach Argentinien. Dort nutzte er laut Medien seinen italienischen Reisepass, den er neben dem brasilianischen besitzt, und flog anschließend über Ecuador nach Miami.

Zuvor war Bolsonaro einer Anordnung des Obersten Gerichts in Brasilien nicht nachgekommen, seine Reisepässe binnen 24 Stunden abzugeben. Bolsonaro weist ein Fehlverhalten zurück und spricht von politischer Verfolgung.

Rechtliche und politische Folgen

Die Umstände der Ausreise werfen Fragen zum Umgang mit gerichtlichen Anordnungen auf. Das brasilianische Oberste Gericht hatte im Rahmen der Ermittlungen wegen Geldwäsche ein Ausreiseverbot verhängt und die Herausgabe der Pässe angeordnet. Bolsonaro kam dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach.

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Die argentinische Seite sieht sich nun mit Vorwürfen konfrontiert, die Ausreise ermöglicht zu haben. Offiziell bestätigt Argentinien keine Anfrage aus Brasilien. Die brasilianische Regierung hat sich zu den widersprüchlichen Angaben bislang nicht abschließend geäußert.