Brasilianischer Kongress verkürzt Haftstrafe für Ex-Präsident Bolsonaro

Der brasilianische Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, das die Haftstrafe von Ex-Präsident Jair Bolsonaro verkürzen könnte. Präsident Lula da Silva hatte das Gesetz zuvor mit einem Veto gestoppt, welches nun vom Kongress überstimmt wurde. Die Entscheidung ist umstritten und wird voraussichtlich vor dem Obersten Gerichtshof angefochten.

Der brasilianische Kongress hat eine umstrittene Entscheidung getroffen, die die mögliche Haftstrafe des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro verkürzen könnte. Durch die Aufhebung eines Vetos von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wurde ein Gesetz wieder in Kraft gesetzt, das die Berechnung von Strafen in Fällen mit mehreren Delikten grundlegend verändert.

Dieses Gesetz betrifft insbesondere Verurteilungen im Zusammenhang mit den gewaltsamen Ausschreitungen vom 8. Januar 2023 in Brasília, bei denen Anhänger Bolsonaros Regierungsgebäude stürmten. Bisher wurden bei mehreren Delikten die Strafen vollständig addiert, was zu langen Haftstrafen führen konnte. Die neue Regelung sieht vor, dass nur noch die Strafe für das schwerste Verbrechen als Grundlage dient und innerhalb eines bestimmten Rahmens erhöht werden kann.

Zusätzlich sind unter bestimmten Voraussetzungen weitere Strafminderungen möglich. Die Aufhebung des Vetos erfolgte mit deutlichen Mehrheiten in sowohl der Abgeordnetenkammer als auch im Senat. Kritiker werfen dem Kongress vor, Bolsonaro zu bevorzugen und die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben. Befürworter argumentieren hingegen, dass die neue Regelung zu einer gerechteren Strafbemessung führt und die Überlastung des Justizsystems reduziert.

Laut Einschätzungen der Zeitung «Folha de São Paulo» könnte die Haftdauer Bolsonaros durch die neue Regelung um mehrere Jahre verkürzt werden. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Anpassung erst nach einer Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof erfolgen wird und nicht automatisch in Kraft tritt.

Zudem ist es wahrscheinlich, dass das Gesetz vor dem Obersten Gerichtshof angefochten wird. Bolsonaro befindet sich derzeit aus gesundheitlichen Gründen unter Hausarrest. Die Entscheidung des Kongresses wird von seinen Anhängern als ein wichtiger Schritt zur Gerechtigkeit gefeiert, während Gegner sie als einen Rückschlag für die Demokratie betrachten. Der Sohn des Ex-Präsidenten, Senator Flávio Bolsonaro, bezeichnete die Aufhebung des Vetos als einen «ersten Schritt» hin zu «umfassender Gerechtigkeit für die Verfolgten des 8.

Januar» und feierte die Abstimmung im Plenarsaal des Senats, passenderweise an seinem Geburtstag. Diese Entscheidung stellt eine weitere Niederlage für Präsident Lula dar, der bereits am Mittwoch eine Schlappe im Senat erlitt, als die Ernennung eines Richters für das Oberste Gericht abgelehnt wurde – eine erstmalige Ablehnung seit über 130 Jahren. Auch die Nominierung des von ihm vorgeschlagenen Generalstaatsanwalts Jorge Messias fand nicht die erforderliche Mehrheit.

Die politische Lage in Brasilien ist weiterhin angespannt, und die Aufhebung des Vetos dürfte die Polarisierung weiter verstärken. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Oberste Gerichtshof das Gesetz bestätigen oder für verfassungswidrig erklären wird. Sollte das Gesetz in Kraft treten, könnte dies weitreichende Folgen für die Strafverfolgung im Zusammenhang mit den Ausschreitungen vom 8. Januar und anderen politischen Verbrechen haben.

Die Debatte um die Gerechtigkeit und die Rechenschaftspflicht für die Ereignisse des 8. Januar wird somit voraussichtlich noch lange andauern. Die Entscheidung des Kongresses wirft zudem Fragen nach der Unabhängigkeit der Justiz und dem Einfluss politischer Interessen auf die Rechtsstaatlichkeit auf. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf die Zukunft der brasilianischen Demokratie auswirken werden





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasilien Jair Bolsonaro Luiz Inácio Lula Da Silva Haftstrafe Kongress 8. Januar Ausschreitungen Rechtsstaatlichkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fifa-Kongress in Vancouver: Wichtigste Fragen und Antworten vor der WM 2026Heute beginnt in Vancouver der 76. Fifa-Kongress. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Read more »

Fifa-Kongress Vancouver: Iran-Verbandschef abgewiesenMehdi Tadsch wurde wegen mutmasslicher Verbindungen zu den Revolutionsgarden an der Grenze abgewiesen. Die iranische Delegation nahm nicht am letzten Fifa-Kongress vor der WM teil.

Read more »

Fifa-Kongress Vancouver: Iran-Verbandschef abgewiesenMehdi Tadsch wurde wegen mutmasslicher Verbindungen zu den Revolutionsgarden an der Grenze abgewiesen. Die iranische Delegation nahm nicht am letzten Fifa-Kongress vor der WM teil.

Read more »

Fifa-Kongress Vancouver: Iran-Verbandschef abgewiesenMehdi Tadsch wurde wegen mutmasslicher Verbindungen zu den Revolutionsgarden an der Grenze abgewiesen. Die iranische Delegation nahm nicht am letzten Fifa-Kongress vor der WM teil.

Read more »

Einigung im US-Kongress bei Haushalt des Heimatschutzministeriums – TeilweiseDemokraten und Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben sich auf ein Gesetz zur Finanzierung eines Teils des Heimatschutzministeriums geeinigt. Streitigkeiten bestehen weiterhin über die Finanzierung von ICE und CBP, die durch tödliche Schüsse bei Abschiebeaktionen ausgelöst wurden. Der Stillstand hatte zu Problemen bei der Flughafensicherheit und Gehältern der Beschäftigten geführt.

Read more »

Brasilianischer Kongress hebt Vetos von Lula auf – Haftstrafe für Bolsonaro könnte verkürzt werdenDer brasilianische Kongress hat das Veto von Präsident Lula bezüglich eines Gesetzes zur möglichen Haftverkürzung für Ex-Präsident Bolsonaro aufgehoben. Die Entscheidung könnte die Strafzeit Bolsonaros verkürzen, bedarf aber noch der Prüfung durch den Obersten Gerichtshof.

Read more »