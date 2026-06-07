Brantner warnt vor Ängsten der Nachbarn wegen deutscher Aufrüstung

Grünen-Chefin Franziska Brantner äußert sich besorgt über Wahrnehmung der deutschen Verteidigungsausgaben im Ausland und plädiert für enge europäische Abstimmung.

Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat in einem Interview ihre Sorge geäußert, dass die steigenden Verteidigungsausgaben Deutschland s bei europäischen Nachbarn auf Missverständnisse stoßen könnten. Im Funke-Podcast Meine schwerste Entscheidung betonte sie die Notwendigkeit, die militärische Stärke Deutschland s eng mit den Partnern in Europa abzustimmen.

Es dürfe nicht der Eindruck eines nationalen Alleingangs entstehen, sagte Brantner. Sie erklärte: Wir sagen, wir investieren in unsere Verteidigungsfähigkeit, ja, unsere Nachbarn sagen, Deutschland militarisiert sich wieder. Grundsätzlich begrüße sie höhere Investitionen, äußerte sich jedoch kritisch zum Ziel, die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas auszubauen. Die europäischen Partner wollten nicht, dass Deutschland diesen Weg allein gehe, sondern gemeinsam mit ihnen.

Brantner verwies darauf, dass die Sicherheitsordnung Europas in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich von den Vereinigten Staaten getragen worden sei. Vor diesem Hintergrund bestehe in einigen Ländern weiterhin die Sorge vor einem zu starken Deutschland. Diese Angst ist ja immer da, vor einem zu starken Deutschland, so die Grünen-Chefin. Sie hob hervor, dass der veränderte sicherheitspolitische Rahmen durch die Rolle der USA in Europa zu neuen Fragen führe.

Die Nachbarstaaten fragten sich, welche Folgen ein möglicher Rückzug der Vereinigten Staaten aus ihrer bisherigen Sicherheitsfunktion haben könnte. Solche Entwicklungen müssten gemeinsam gesteuert werden, um Spannungen innerhalb Europas zu vermeiden. Historisch sei Deutschland in Europa immer wieder als potenziell dominierende Macht wahrgenommen worden, was durch die beiden Weltkriege tiefe Narben hinterlassen habe. Die aktuelle Diskussion um höhere Rüstungsausgaben wecke daher bei einigen Nachbarn alte Ängste, auch wenn die sicherheitspolitische Lage heute eine andere sei.

Brantner sprach sich zudem für eine stärkere europäische Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik aus. Sie plädierte für eine Verteidigungsunion, an der auch Großbritannien beteiligt sein sollte. Da Entscheidungen innerhalb der Europäischen Union oft einstimmig getroffen werden müssten, sei ein gemeinsames Verteidigungsbündnis aller 27 Mitgliedstaaten jedoch schwer umzusetzen. Deshalb sollten neben NATO und EU zusätzliche Strukturen aufgebaut werden.

Beispielsweise könnten kleinere Koalitionen williger Staaten schneller handlungsfähig sein, ohne auf den kleinsten gemeinsamen Nenner angewiesen zu sein. Brantner warnte davor, dass ein rein nationaler Ansatz die europäische Einheit gefährden könnte. Stattdessen müsse Deutschland seine verstärkten Militärausgaben als Beitrag zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigung präsentieren und nicht als Wiederbewaffnung im nationalen Alleingang. Die Grünen-Politikerin unterstrich, dass eine enge Abstimmung mit den Nachbarn nicht nur politisch klug, sondern für den Zusammenhalt der EU überlebenswichtig sei.

Ohne diese Koordination könnte das Misstrauen wachsen und langfristig die Integration in der Sicherheitspolitik untergraben





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