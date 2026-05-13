Brandkatastrophen-Anhörung des ehemaligen Gemeindepräsidenten Jean-Claude Savoy in Zusammenhang mit der Crans-Montana-Katastrophe

Der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon VS, Jean-Claude Savoy, ist am Mittwoch im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana von der Staatsanwaltschaft angehört worden. Er rief sein Schweigerecht ein und leugnete den Vorwurf, die Fragen würden ihm die Akten nicht zugänglich gemacht haben.

Der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon VS, Jean-Claude Savoy , war am Mittwoch im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana vor den Vertreterinnen und Vertretern der Staatsanwaltschaft angehört worden.

Er führte seinen Schweigerecht ein und erklärte, die Fragen hätten ihm die Akten nicht zugänglich gemacht. Savoy hatte 2015 die Betriebsgenehmigung für die Bar 'Le Constellation' für den neuen Betreiber Jacques Moretti einstimmig erteilt, was möglicherweise mit dem von den Ermittlern vermuteten fahrlässigen Umgang mit dem Inventar zu tun haben könnte. Der Brand in der Bar am Silvesternachmittag 2015 hatte 41 Menschenleben und 115 weitere Verletzungen gefordert





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brandkatastrophe Crans-Montana Jean-Claude Savoy Andenkenverbug Strafanzeige Strafverfahren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuer Mac-Stealer tarnt sich als Apple Support auf ClaudeEin neuer Angriff auf die Macs findet grade über Claude statt. Gefälschte Chats vom angeblichen Apple Support raten zur Installation von Schadsoftware.

Read more »

Maisano und das USZ –Untersuchung zu möglichen Todesfällen läuftBei der Aufarbeitung am USZ stehen über 70 mögliche vermeidbare Todesfälle im Raum, auch im Zusammenhang mit der Zeit unter Klinikdirektor Francesco Maisano.

Read more »

Alzheimer-Risiko: Studie zeigt Schutzwirkung von EiernEine Langzeitstudie mit 40’000 Personen zeigt einen Zusammenhang zwischen Eierkonsum und Alzheimer-Risiko. Bereits ein geringer Konsum könnte das Gehirn schützen.

Read more »

Alzheimer-Risiko: Studie zeigt Schutzwirkung von EiernEine Langzeitstudie mit 40’000 Personen zeigt einen Zusammenhang zwischen Eierkonsum und Alzheimer-Risiko. Bereits ein geringer Konsum könnte das Gehirn schützen.

Read more »