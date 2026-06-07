Brandkatastrophe in Crans-Montana: Neuer Vorwurf gegen Morettis Buchhalter

Illegale Geschäft - schwere Vorwürfe gegen Morettis Buchhalter. Der Betreiber des Le Constellation, Jacques Moretti, muss am Freitag erneut vor den Ermittlern aussagen. Seine Ehefrau Jessica Moretti wird am 5. Juni in Sion vor den Ermittlern zu den Geschehnissen in der Brandnacht aussagen.

In einer Bar in Crans-Montana VS ist am frühen Neujahrsmorgen ein Brand ausgebrochen. Illegale Geschäft - schwere Vorwürfe gegen Morettis Buchhalter Die Konfrontationseinvernahme des Ehepaars Moretti offenbarte dramatische neue Beweise.

Diese sollen belegen, dass 900 gefährliche Leuchtkerzen in ihrer Bar verwendet worden sind, die illegal beschafft wurden. Eine brisante Nachricht zeigte, dass Jacques Moretti von einem blockierten Notausgang wusste. Beunruhigend war auch, dass in drei Strafanzeigen Donnet-Monay illegale Geschäfte vorgeworfen wurden, darunter Waffenhandel, Söldnervermittlung und Geldwäscherei. Seine Firma Algemira SA in Martigny soll militärische Ausrüstung ohne Bewilligungen angeboten haben.

Besondere Aufmerksamkeit erregen Geschäftspartnerschaften mit zweifelhaften Akteuren, denen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Donnet-Monay bestreitet die Vorwürfe. Dieser neue Vorwurf steht offenbar im Zusammenhang mit der Vorlage einer gefälschten Rechnung für den berüchtigten Schaum, der am 1. Januar Feuer fing.

Morettis Ehemann Jacques hatte lange behauptet, den Schaumstoff in einem Baumarkt im Wallis gekauft zu haben. Im Februar übergab er der Polizei dann eine angebliche Rechnung von einem ostdeutschen Lieferanten. Jacques Moretti, der Betreiber des Le Constellation, muss am Freitag erneut vor den Ermittlern aussagen. Dies berichtet Ouest France.

Der Termin ist demnach Ersatz für die eigentlich für den 7. April geplante Anhörung, die verschoben wurde, nachdem Morettis Anwälte ärztliche Atteste eingereicht hatten. Wie die Zeitung weiter schreibt, werde auch seine Ehefrau Jessica Moretti am 5. Juni in Sion vor den Ermittlern zu den Geschehnissen in der Brandnacht aussagen.

Noa wurde nur 14 Jahre alt. In der Silvesternacht ist er beim Brand im Le Constellation ums Leben gekommen. Sein Vater Xavier Thevenot erzählt nun gegenüber, er finde es bedauerlich, dass niemand die Verantwortung für die Katastrophe übernimmt. Im Kanton Wallis decken sie sich alle gegenseitig.

Niemand ist verantwortlich, sagt er. Hätten die Beamten ihre Arbeit gemacht und die Bar überprüft, wären unsere Kinder heute noch am Leben. Dass Gemeindepräsident Nicolas Féraud weiterhin im Amt ist, bezeichnet Thevenot als absurd. Sein Sohn, das jüngste Opfer von Crans-Montana, wollte einst Fußballprofi werden.

Noa wollte in der Silvesternacht mit ehemaligen Klassenkameraden im Le Constellation den Anfang des neuen Jahres feiern. Ich habe gezögert, bevor ich zustimmte, denn ich hatte ihm so etwas zuvor nie erlaubt, so Thevenot. Er habe jedoch keine Bedenken gehabt. Ich sagte ihm, dass es in Ordnung sei, aber dass er mich anrufen müsse, falls irgendetwas sein sollte.

Um 1.17 Uhr meldete sich sein Sohn tatsächlich, das war wenige Minuten vor dem Brandausbruch. Er schrieb mir, dass er mit all seinen Freunden zusammen sei, dass alles großartig laufe, und fragte, ob er noch etwas länger bleiben dürfe, weil es sein letzter Abend sei. Am nächsten Tag wollte die Familie zurückfahren. Etwa eine halbe Stunde später schlug Paul (18), sein älterer Sohn, Alarm: Papa, Papa, wir müssen zum Constellation hinunter, dort gibt es ein Problem.

Das Straßenbild wird in jener Nacht geprägt von Krankenwagen, Polizisten, schwarzem Rauch und zugedeckten Menschen. Erst drei Tage nach der Tragödie erfährt die Familie, dass Noa gestorben ist. Ich überlebe nur noch. Das Leben ist nicht mehr dasselbe.

Das Haus ist leer. Ein Kind zu verlieren, ist schrecklich. Er ergänzt: Ich werde bis zu meinem Tod dafür kämpfen, dass die Wahrheit über diese Tragödie von Crans-Montana ans Licht kommt. Er sei dem seinem Sohn schuldig.

Nicolas Féraud, der Gemeindepräsident von Crans-Montana, hat sich in einem Interview mit dem Fernsehsender Canal 9 nach Monaten der Stille erstmals wieder zu Wort gemeldet, schreibt die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. 126 Tage lang hatte er zur Brandkatastrophe in seiner Gemeinde geschwiegen. Nun hat Féraud gegenüber Canal 9 angekündigt, es werde am 16. Juni eine Bürgerversammlung geben. Direkt an die Bürgerinnen und Bürger gewandt wolle er über die Zukunftsaussichten der Gemeinde erklären und erläutern, wie die Gemeinde seit der Katastrophe funktioniert habe.

Einen Rücktritt schließt Féraud nach wie vor aus: Als ob mein Rücktritt irgendetwas wieder gutmachen könnte. Als Gemeindepräsident müsse er die kommunalen Angelegenheiten regeln, in guten wie in schlechten Zeiten. In einem Rücktritt sähe er Desertion und Feigheit. Sobald es bei der Versammlung um die Verantwortlichkeiten von ihm und dem ebenfalls angeklagten Gemeinderat Patrick Clivaz gehen wird, würden die beiden den Saal verlassen, so Féraud.

Sein Fokus liege derzeit auf Dingen, die mit den Folgen der Katastrophe zusammenhängen. Er erwähnt Sicherheitsangelegenheiten sowie die Beziehungen zur Justiz und den Familien. Féraud spricht über eine Erleichterung darüber, dass er am 21. April von den Staatsanwältinnen befragt werden konnte





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