Ein verheerender Brand brach in der Tiefgarage am Ufer der Route de l'Aurore in Freiburg aus. Fachleute betonen die Gefahren von Giftgas in geschlossenen Räumen und raten zur sofortigen Evakuierung.

Am Samstag, dem 24. Oktober 2026, ereignete sich kurz vor 23.00 Uhr ein verheerender Brand in einer Tiefgarage am Ufer der Route de l'Aurore in der Stadt Freiburg.

Fahrzeugbrand in Tiefgarage Freiburg mit Rauchentwicklung

Der Brand brach in einer speziellen Einstellhalle aus, in der mehrere Fahrzeuge abgestellt waren. Nach Angaben der Einsatzkräfte gerieten die brühenden Fahrzeuge in Flammen und verbreiteten entzündlichen Rauch, was die Rettungskräfte vor enorme Herausforderungen stellte. Insgesamt wurden sieben Personen am Tatort vom Rettungsdienst medizinisch untersucht, wobei keiner der Betroffenen zu schwerwiegenden Verletzungen kam. Die Anwohner und Parkenden wurden in kurzer Zeit angewiesen, die Garage zu verlassen und riefen die Feuerwehr über die Schnellnummer 118 an.

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Der Brand setzte in einer geschlossenen Tiefgarage einen alarmierenden Alarm aus: Der auslaufende Rauch enthält potentielle Giftstoffe, die sich rasch ausbreiten und die Fluchtwege obsolet machen können. Die Berichte der Rettungsdienste schildern, wie die aktiven Feuerwehrleute die Brandhotspots gezielt besiegten, während gleichzeitig die Ausbreitung der Rauchgase kontrolliert wurde. Die Einsatzkräfte betonten die Wichtigkeit, niemals selbst zu versuchen, ein brennendes Fahrzeug oder persönliche Gegenstände aus der Garage zu löschen.

Brandschutzregeln und Fehler bei Garagevorfällen vermeiden

Ein häufiger Fehler ist, dass Menschen versuchen, ihre Autos zu retten oder gefährliche Gegenstände aus der Garage zu holen - ein Vorgehen, das die Gefahr von Giftgasanreicherung zusätzlich erhöht. Die Beratungsstelle für Brandverhütung (BFB) gab in einem Presseteil klare Empfehlungen: Wer einen Brand in einer Tiefgarage bemerkt, sollte sofort das Gebäude verlassen. Der Einsatz von Feuerlöschern sollte ausschließlich von geschultem Personal vorgenommen werden, denn die Zusammensetzung von Fahrzeugbränden kann unterschiedliche Brandcharakteristika haben.

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Die BFB rät dabei ausdrücklich davon ab, in brennenden Fahrzeugen zu verweilen oder die Fahrt zu versuchen, bevor der Rauch gefiltert ist. Außerdem sollten sämtliche Brandschutztüren zwischen Garage und Treppenhaus jederzeit zuverlässig schließen, ohne durch Gegenstände blockiert zu werden, und die Notausgänge jederzeit frei zugänglich sein. In Alarmzuständen ist es entscheidend, dass die Fluchtwege nicht durch Möbel oder andere Gegenstände blockiert sind und er kital die Löschgeräte worden ist, kann dieser Zustand die Brandgefahr erhöhen und die Sicherheit beeinträchtigen.

Welche Gegenstände in einer Einstellhalle gelagert werden dürfen, hängt unter anderem von der baulichen Situation und den geltenden Brandschutzvorschriften ab. Nutzen Sie Einstellhallen nicht als zusätzlichen Lagerraum, ohne die geltenden Vorgaben zu kennen. Halten Sie Fluchtwege und Löscheinrichtungen frei und wenden Sie sich bei Fragen an die Verwaltung oder die zuständige Brandschutzbehörde. WiseInvest & Partner: Ihr Ansprechpartner für Finanzlösungen und VersicherungenFeuerlöscher Nu-Swift: Ihre kompetenten Brandschutzberater