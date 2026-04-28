Brand in Schaffhauser Wohnung: Zwei Personen leicht verletzt

Am Montagabend kam es in Schaffhausen zu einem Küchenbrand, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, während die Polizei die Ursache ermittelt.

Am Montagabend, dem 27. April 2026, ereignete sich in der Stadt Schaffhausen ein Brand in der Küche einer Wohnung, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 20:15 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin den Vorfall der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei. Sofort wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und eine Polizeipatrouille alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatte die 48-jährige Bewohnerin das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Aufgrund der Rauchentwicklung klagten sie und ihr 11-jähriger Sohn über Atemwegsreizungen und wurden von der Ambulanz-Crew medizinisch versorgt.

In der Küche entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Schweizerfranken. Die Brandursache wird voraussichtlich auf unbeaufsichtigtes, erhitztes Bratöl in einer Bratpfanne zurückgeführt. Im Einsatz waren fünf Feuerwehrleute der Stadt Schaffhausen, vier Mitarbeiter des Rettungsdienstes der Spitäler Schaffhausen sowie zwei Polizisten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, und die Verletzten wurden nach der Erstversorgung wieder entlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes aufgenommen. Solche Vorfälle unterstreichen die Bedeutung von Feuerlöschern in Haushalten und die Notwendigkeit, beim Kochen stets wachsam zu sein. Die Feuerwehr Schaffhausen appelliert an die Bevölkerung, beim Umgang mit heißen Fetten besondere Vorsicht walten zu lassen und niemals Bratöl unbeaufsichtigt zu lassen.

Zudem wird empfohlen, regelmäßig die Funktionsfähigkeit von Rauchmeldern zu überprüfen, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. Die Gemeinde Schaffhausen hat bereits angekündigt, in Zukunft vermehrt Aufklärungsarbeit über Brandschutzmaßnahmen zu betreiben, um solche Unfälle zu vermeiden





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